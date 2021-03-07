شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تيسلا وفورد هما فقط شركات صناعة السيارات التي لم تفلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن العديد من شركات صناعة السيارات تعاني من خسائر في الولايات المتحدة وخارجها، فإن شركة Tesla تحقق أرباحًا، ووفقًا لإيلون ماسك، فإن شركته للسيارات الكهربائية وفورد هما شركتا السيارات الوحيدتان في الولايات المتحدة اللتان لم تفلسا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد سجلت Tesla ربعًا مربحًا آخر حيث بلغت الإيرادات 10.74 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020، وفي العام الماضي، حققت Tesla تدفقات نقدية مجانية بنحو 2.8 مليار دولار بعد أن أنفقت أكثر من 3 مليارات دولار على بناء مصانع جديدة ونفقات أخرى.

وأعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات الشهر الماضي عن مضاعفة استثماراتها في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة إلى 29 مليار دولار، وكانت شركة صناعة السيارات قد التزمت سابقًا بإنفاق 11.5 مليار دولار على تزويد مجموعة سياراتها بالكهرباء حتى عام 2022.

وقال ماسك في تغريدة حديثة "تسلا وفورد هما صانعا السيارات الأمريكيان الوحيدان اللذان لم يفلسا من بين 1000 شركة ناشئة للسيارات، النماذج الأولية سهلة، والإنتاج صعب لأن التدفق النقدي الإيجابي أمر مؤلم"، وقد رد الرئيس التنفيذي لشركة فورد Jim Farley على تغريدته قائلاً: "احترام".

وفي عام 2020، أنتجت تسلا وسلمت نصف مليون سيارة، بالإضافة إلى ذلك، بدأ إنتاج الموديل Y في شنغهاي، كما سجلت Tesla هذا العام أيضًا فرعها الهندي لدى مسجل الشركات (RoC) في بنغالورو، في 8 يناير، وقال ماسك: "كان عام 2020 عامًا حاسمًا بالنسبة لنا على العديد من المستويات، على الرغم من البيئة الصعبة، فقد وصلنا إلى معلم هام في إنتاج وتقديم 0.5 مليون سيارة".

ومن ناحية أخرى، تهدف استثمارات Ford المتزايدة إلى اللحاق بالسيدة الكهربائية Tesla الرائدة في السوق ومواكبة شركات صناعة السيارات الأخرى مثل GM و Volkswagen، وصرح فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة Ford، الشهر الماضي: "نحن نسرع ​​خططنا في الوقت الحالي، ونكسر القيود، ونزيد سعة البطارية، ونحسِّن تكاليفنا، ونحصل على المزيد من البطاريات الكهربائية في خطتنا للدورة".