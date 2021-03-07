تكنولوجيا: توقعات بإنتعاش سوق أجهزة الحاسب وإرتفاع الشحنات بنسبة 8.4% في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عبر Canalys عن أحدث المؤشرات في شحنات أجهزة الحاسب في الأسواق العالمية، والتي تؤكد إرتفاع نسبة شحنات أجهزة الحاسب في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من 2021، كما وضع التقرير توقعات بإستمرار إرتفاع نسبة شحنات الأجهزة بنسبة تصل إلى 8.4%.

كما أكد التقرير على أن الشحنات سترتفع إلى 496.8 مليون وحدة خلال 2021، كما تسجل أسواق أجهزة الحاسب الدفتري وسوق الأجهزة اللوحية إرتفاع أيضاً في شحنات الأجهزة في 2021.

أيضاً كشف التقرير على أن إنتشار فيروس كورونا يستمر في التأثير على إرتفاع نسبة شحنات أجهزة الحاسب، مع إتجاه الكثيرين للعمل أو التعلم عن بعد، لذا تشير التوقعات إلى إرتفاع سنوي في شحنات الأجهزة خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 54%، بينما ترتفع النسبة السنوية لشحنات الأجهزة في الربع الثاني بنسبة 7%.

كما أكد التقرير على أن أجهزة الحاسب المحمول Chromebook تجذب قطاع أكبر من المستخدمين هذا العام، حيث ترتفع شحنات هذه الفئة من الأجهزة خلال الربع الأول بنسبة 30%.

المصدر

اعلان





