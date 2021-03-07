تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة تكشف عن هاتف جديد من هواوي بشاشة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن إصدار جديد من هواتف هواوي يأتي بتصميم مميز بالشاشة المزدوجة.

كانت شركة هواوي قد سجلت براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية مؤخراً، حيث يتميز تصميم الهاتف بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية، ولقد نشر HoiINDI صور ثلاثية الأبعاد توضح ملامح تصمم هذا الإصدار بتفاصيل أكثر دقة.

ويتميز هاتف هواوي من الجهة الأمامية بثقب مزدوج في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الجانبين، أيضاً يأتي الهاتف بإطارات نحيفة في الجزء العلوي وأيضاً في الجزء السفلي للشاشة.

من جانب أخر يتميز هاتف هواوي بإعدادات خلفية للكاميرة مع شاشة ثانوية في الجهة الخلفية، حيث يمكن للشاشة الإضافية أن تدعم عرض معلومات مختلفة والتي تشمل الوقت والتاريخ توقعات الطقس، وحالة شحن البطارية، مع إشعارات التطبيقات.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة الثانوية المستخدم كعدسات viewfinder، مما يتيح إستخدام الكاميرة الرئيسية لتصوير السيلفي، كما تظهر الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية وفلاش LED، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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