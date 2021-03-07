Caviar تكشف عن iPad Pro مع كيلوجرام من الذهب

دبي - يزن راشد - خطت شركة Caviar الروسية خطوة مختلفة عن المعتاد عن طريق استبدل شعار شركة آبل على ظهر العديد من أجهزة آيفون وآيباد بشجرة تفاح كاملة مصنوعة من الذهب ومثبتة على خلفية من خشب التفاح الداكن.

وقالت الشركة الروسية، التي تميل إلى صنع منتجات آبل الباهظة الثمن والمخصصة للغاية، في بيان صحفي: قدمت Caviar مجموعة جديدة من ملحقات آبل المصنوعة من خشب شجرة التفاح التي تضم جهازي iPhone 12 Pro وثلاثة أجهزة iPad Pro منقوشة باقتباسات من (تيم كوك) Tim Cook و (ستيف جوبز) Steve Jobs.

ويباع النموذج الأكثر حصرية والأكثر تكلفة بنحو 190 ألف دولار أمريكي، ويتمثل بجهاز iPad Pro المزين بما يصل إلى 81 ماسة طبيعية بقطر 3 ميليمتر ويضم اقتباسات لا تُنسى من (تيم كوك) Tim Cook و (ستيف جوبز) Steve Jobs.

ويتم حفر الاقتباسات عبر جسم iPad Pro Grand Apple المزود بأكثر من كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراط، بما في ذلك اقتباس من جوبز “امتلك الشجاعة لاتباع قلبك وحدسك”، واقتباس من كوك “دع فرحتك تكون في رحلتك، وليس في الهدف البعيد”.

ويزين الجزء العلوي من الجهاز شجرة تفاح مصنوعة من الذهب الخالص على خلفية من خشب شجرة التفاح المقسى والداكن، ويمكنك تحديد ما إذا كنت تريد iPad Pro 11 أو iPad Pro 12.9 ومقدار السعة التخزينية.

وبالنظر إلى التطور العالي في تصميم الجهاز، لن يتم إنتاج سوى جهاز iPad Pro Grand Apple واحد، الذي يبلغ سعره 185000 دولار أمريكي.

وهناك مجموعة Diamond Apple، التي تضم iPad Pros بالإضافة إلى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وتم استخدام تسع ماسات طبيعية في هذه الأجهزة واقتباس آخر لكوك “الحياة هشة، ونحن لا نضمن غدًا، لذا امنحه كل ما لديك”، ويتم صنع 99 قطعة لكل من آيفون وآيباد في مجموعة Diamond Apple.

وهناك أيضًا مجموعة Gold Apple من أجهزة آيفون وآيباد، لكن هذه المجموعة لا تتضمن ألماس وتتميز بمزيد من خشب التفاح بالإضافة إلى شجرة التفاح الذهبية، ويتم صنع 99 قطعة من كل منها.

وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على مجموعات آبل من Caviar، فتوجه إلى الموقع الرسمي.