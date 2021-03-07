شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يصف القراصنة الذين استغلوا ثغرة مايكروسوفت بـ "التهديد النشط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن المتسللين الذين يستغلون الخلل الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بـ Microsoft Exchange يمثل مشكلة مستمرة، فيما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الضعف يشكل "تهديدًا نشطًا" قد يكون له عواقب بعيدة المدى، وقالت "نحن قلقون من وجود عدد كبير من الضحايا"، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن البيت الأبيض يتتبع عن كثب تصحيحًا طارئًا أصدرته شركة مايكروسوفت، بعد أن اقتحمت مجموعة قرصنة مجهولة المنظمات مؤخرًا باستخدام خلل في برنامج خادم البريد الخاص بالشركة.