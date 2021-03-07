شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة أعمال جامبية ضمن 16مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة، رائدة أعمال هندسية من جامبيا لتكون ضمن القائمة المختصرة للمبتكرين لتلقي دعما للتسويق والابتكار الهندسي لتطوير حلول هندسية قابلة للتطوير للتحديات المحلية في إفريقيا، مما يجعلها أول جامبية تصل إلى هذه القائمة المختصرة المرموقة.

وجاء اختيار المهندسة الجامبية فاتو جوكا داربوي ضمن 16 مرشحا لنيل جائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي، إثر تأسيسها بالتعاون مع شريك مؤسس، شركة (Make3D) التي تقدم حزما من المنتجات المتنوعة وأهمها المتعلقة بالقطاع الطبي، حيث تقدم الشركة الدعم والتدريب للموظفين في القطاع الطبي على التصميمات الطبية وطباعتها عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد.

وبحسب الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة الشركة، فعقب ثمانية أشهر من الانخراط في تدريب وتوجيه من قبل المصممين المشرفين على منافسات الجائزة، سيجري اختيار الفائز الأول لتلقي 25 ألف جنيه استرليني، إلى جانب ثلاثة متسابقين في المركز الثاني، يحصل كل منهم على 10 آلاف جنيه استرليني.

وكمهندسة ميكانيكا وإلكترونيات، التقت فاتو جوكا داربوي وشريكها المؤسس في جامبيا منذ عامين، وقد جمعهما اهتمامهما بالتكنولوجيا والطباعة ثلاثية الأبعاد معا لتأسيس شركة (Make3D) المحدودة، التي نشأت منها شركة (Make3D Medical).

وتقدم شركة (Make3D) منتجات نهائية وحزم بناء القدرات، فهي تقوم بتصميم وإنتاج أجهزة لمعالجة الكسور مثل الجبائر وأيضا الموصلات وقطع غيار الأجهزة الطبية.

وتضم محفظة منتجات الشركة، الأجهزة والبرامج الطبية، وتدريب الموظفين، وتوفير المواد الخام، وقاعدة بيانات مركزية للتصاميم ثلاثية الأبعاد، وتقديم التصميمات حسب الطلب والصيانة. وتستخدم شركة (Make3D) هذه الحزم لتزويد المهنيين الطبيين بفرصة لتطوير منتجاتهم الخاصة.

وتستخدم (Make3D Medical) الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير وتصنيع المعدات الطبية ومعدات تقويم العظام ذات التكلفة المعقولة والمخصصة للمؤسسات الطبية، لتصبح حاليا الحل الطبي المخصص للطباعة ثلاثية الأبعاد الوحيد من نوعه في جامبيا، باستخدام تقنية سهلة التشغيل ومواد متوافقة طبيا لتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (Make3D Medical) طورت في عام 2020 أكثر من 20 جهازا قابلا للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركاء مختلفين، بما في ذلك فواصل أجهزة الاستنشاق وأقواس العضد وحتى الآن، تم تصنيع أكثر من 1000 عنصر للصناعة الطبية في جامبيا.