شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة أعمال جامبية ضمن 16مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة، رائدة أعمال هندسية من جامبيا لتكون ضمن القائمة المختصرة للمبتكرين لتلقي دعما للتسويق والابتكار الهندسي لتطوير حلول هندسية قابلة للتطوير للتحديات المحلية في إفريقيا، مما يجعلها أول جامبية تصل إلى هذه القائمة المختصرة المرموقة.
وجاء اختيار المهندسة الجامبية فاتو جوكا داربوي ضمن 16 مرشحا لنيل جائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي، إثر تأسيسها بالتعاون مع شريك مؤسس، شركة (Make3D) التي تقدم حزما من المنتجات المتنوعة وأهمها المتعلقة بالقطاع الطبي، حيث تقدم الشركة الدعم والتدريب للموظفين في القطاع الطبي على التصميمات الطبية وطباعتها عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد.
وتقدم شركة (Make3D) منتجات نهائية وحزم بناء القدرات، فهي تقوم بتصميم وإنتاج أجهزة لمعالجة الكسور مثل الجبائر وأيضا الموصلات وقطع غيار الأجهزة الطبية.
وتضم محفظة منتجات الشركة، الأجهزة والبرامج الطبية، وتدريب الموظفين، وتوفير المواد الخام، وقاعدة بيانات مركزية للتصاميم ثلاثية الأبعاد، وتقديم التصميمات حسب الطلب والصيانة. وتستخدم شركة (Make3D) هذه الحزم لتزويد المهنيين الطبيين بفرصة لتطوير منتجاتهم الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة (Make3D Medical) طورت في عام 2020 أكثر من 20 جهازا قابلا للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركاء مختلفين، بما في ذلك فواصل أجهزة الاستنشاق وأقواس العضد وحتى الآن، تم تصنيع أكثر من 1000 عنصر للصناعة الطبية في جامبيا.