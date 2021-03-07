شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي أسباب خسارة إيلون ماسك 27 مليار دولار في أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إيلون ماسك أرقامًا قياسية العام الماضي في واحدة من أسرع سلاسل الثروة في التاريخ ولكن الرئيس التنفيذي لشركة Teslaخسر27 مليار دولار منذ الاثنين 1 مارس، حيث تراجعت أسهم شركة صناعة السيارات في عمليات بيع أسهم التكنولوجيا وفقا بما نقلته CNBC.

ولا يزال صافي ثروته البالغة 156.9 مليار دولار يضعه في المرتبة الثانية على مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، لكنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس، الذي تصدّر الأسبوع الماضي كأغنى شخص في العالم.

يُذكر أن أسهم Tesla ارتفعت بنسبة 743% في عام 2020، مما عزز قيمة حصته وفتح خيارات بمليارات الدولارات من خلال حزمة تعويضات "moonshot" التاريخية.

وتسارعت مكاسبه في العام الجديد، وفي يناير، أطاح ببيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم.

وبلغت ثروة ماسك ذروتها في وقت لاحق من ذلك الشهر عند 210 مليار دولار، وفقًا للمؤشر، وهو تصنيف لأغنى 500 شخص في العالم.

ومن ناحية أخرى، أدى انتخاب الرئيس جو بايدن باحتضانه للتقنيات النظيفة وحماس مستثمري التجزئة إلى تعزيز صعود الشركة، ولكن بالنسبة للبعض، كان تقييمها المتضخم رمزًا للرغوة غير المستدامة في التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر ناسداك 100 للأسبوع الثالث على التوالي الجمعة الماضية، وهو أطول سلسلة انخفاض له منذ سبتمبر الماضي.

لم تكن ثروة ماسك خاضعة فقط للقوى التي تضرب صناعة التكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروته الصافية وانخفضت مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع سعر البتكوين.

وكشفت Tesla الشهر الماضي أنها أضافت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة إلى ميزانيتها العمومية.

وحصلت ثروة ماسك على 15 مليار دولار بعد أسبوعين بعد أن قال على تويتر إن أسعار البتكوين والعملات المشفرة الأخرى "تبدو مرتفعة بالفعل".