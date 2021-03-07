شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق ماليزيا خدمة التاكسى الطائر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير التنفيذي لمجموعة AirAsia للطيران الماليزية، إن المجموعة تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر وأول خدمة توصيل طلبات بالطائرات المسيرة في إطار سعي الشركة المنخفضة التكلفة لتنويع مواردها وسط جائحة فيروس كورونا وفقا لما نقلته CNBC.

وفي إطار حملة تنويع الموارد، تعتزم الشركة أيضا إطلاق خدمة التوصيل بالسيارات الشهر المقبل في الوقت الذي ما زالت فيه جائحة فيروس كورونا تلحق الضرر بالنقل الجوي.

ونقلت وكالة بيرناما الرسمية للأنباء عن المدير التنفيذي توني فيرنانديز قوله في المنتدى الاقتصادي للشباب 2021 "سيكون للتاكسي الطائر طيار وأربعة مقاعد، في الوقت الحاضر، يعمل فريقنا لإطلاق تلك الخدمة القادمة لـ AirAsia ".

ونسبت الوكالة إليه قوله إن تشغيل هذه الخدمة يجب أن يبدأ خلال 18 شهرا.