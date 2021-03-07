شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Fortune" تكشف عن قائمتها لأكثر الشركات التكنولوجية إثارة للإعجاب بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Fortune مؤخرًا قائمتها لأكثر الشركات إثارة للإعجاب فى العالم، وفى القائمة - على رأسها أبل - هناك العديد من شركات التكنولوجيا، حيث جمعت Fortune القائمة بعد إجراء مسح شمل 3800 من المديرين التنفيذيين والمديرين والمحللين فى الشركات، وفيما يلى نعرض أفضل 15 شركة تقنية تحظى بالإعجاب فى العالم

أبل: المرتبة رقم 1

للعام الرابع عشر على التوالي، تتصدر أبل هذه القائمة.

أمازون: المرتبة الثانية

تحتل أمازون المملوكة لجيف بيزوس المرتبة الثانية فى قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب.

Microsoft: المرتبة رقم 3

تحتل شركة مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا المرتبة الثالثة.

ألفابت: المرتبة رقم 7

الشركة الأم لشركة جوجل Alphabet هى الشركة السابعة الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم.

Salesforce: المرتبة رقم 12

احتلت شركة سيلز فورس العملاقة للبرامج ومقرها الولايات المتحدة المرتبة 12 فى القائمة.

أكسنتشر: المرتبة رقم 33

وجدت أكسنتشر نفسها فى المرتبة 33 فى قائمة أكثر الشركات إثارة للإعجاب فى العالم.

Nvidia: المرتبة رقم 37

احتلت شركة Nvidia لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة المرتبة 37 فى القائمة.

Adobe: المرتبة رقم 40

Adobe تجد نفسها فى المركز 40 فى القائمة.

IBM: المرتبة 41

IBM هى الشركة رقم 41 الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم.

Samsung: التصنيف رقم 49

احتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا المرتبة 49 فى القائمة.

PayPal: المرتبة رقم 50

PayPal هى الشركة الخمسين الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم.

Activision: المرتبة رقم 53

احتلت شركة الألعاب العملاقة Activision المرتبة 53 فى القائمة.

أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD): المرتبة 55

احتلت شركة تصنيع الرقائق AMD المرتبة 55 فى القائمة.

على بابا: المرتبة رقم 61

احتلت شركة Alibaba الصينية العملاقة للتكنولوجيا المرتبة 61 فى القائمة.

América Móvil: التصنيف 64

احتلت شركة الاتصالات العملاقة التى تتخذ من المكسيك مقراً لها المرتبة 64 فى قائمة أكثر الشركات إثارة للإعجاب فى العالم.