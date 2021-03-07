تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات وتصميم سوارة Fitbit Ace 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم سوارة Fitbit Ace 3 القادمة، كما كشفت التسريبات عن تفاصيل السوارة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

قدمت شركة Fitbit سوارة Ace 2 الذكية المخصصة للأطفال خلال عام 2019، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Fitbit Ace 3.

أكد تقرير جاء من WinFuture على أن Fitbit تخطط لإطلاق سوارة Fitbit Ace 3 الذكية المخصصة للأطفال بشكل رسمي في حدث يعقد في 15 من مارس الجاري.

ولقد كشفت التسريبات المصورة عن أن سوارة Ace 3 الذكية تتوفر باثنان من الألوان مع تصميم يحاكي الإصدار السابق للشركة، كما يأتي الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم 1.47 إنش ودقة عرض 240 في 240 بيكسل، أيضاً لن يتميز هذا الإصدار بشاشة ملونة، إلا أنه يتميز بوجوه متحركة على الشاشة.

كما تتميز سوارة Ace 3 الذكية بزر تشغيل رئيسي، كما تدعم مراقبة صحة المستخدم وأيضاً نشاطه الرياضي، أيضاً تأتي السوارة الذكية بميزة مراقبة المسخدم أثناء النوم، ومتابعة نشاط المستخدم في بعض الأنماط الرياضية مثل الركض، وركوب الدراجات، والتسلق، إلى جانب رصد معدل ضربات القلب.

ومن المقرر أن تتوافق سوارة Fitbit Ace 3 الذكية مع هواتف الأندوريد وiOS، حيث يمكن متابعة صحة وتفاصيل بيانات المستخدم من قبل الطفل أو الأبوين عبر تطبيق Fitbit.

أيضاً تتميز السوارة الذكية بوزن 70 جرام، كما تدعم سوارة المعصم الإنفصال عن السوارة، ومن المتوقع أن تأتي السوارة الذكية بميزة مقاومة الماء.

ويصل عمر الشحن للسوارة الذكية إلى 8 أيام، ويمكن شحن السوارة الذكية بشكل كامل خلال ساعتين، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن سعر السوارة الذكية وموعد توفرها في الأسواق في الحدث المقرر عقده في 15 من مارس.

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