تكنولوجيا: ابل تتوقف عن إنتاج أجهزة الحاسب المكتبي iMac Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت ابل بشكل رسمي اليوم على توقف الشركة عن إنتاج أجهزة الحاسب المكتبي iMac Pro، كما تتوقف الشركة عن عرض الجهاز على موقعها الرسمي بعد نفاذ المخزون الحالي.

رصد موقع 9to5Mac في وقت سابق تغيير جديد في موقع ابل يشير إلى خطط الشركة للتوقف عن إنتاج أجهزة iMac Pro، ومن ثم جاء تأكيد ابل بشكل رسمي.

قدمت شركة ابل جهاز iMac Pro بأفضل آداء بين أجهزة iMac، حيث يتميز هذا الإصدار بمعالج Intel Xeon، مع ذاكرة ECC، وكرت شاشة AMD Radeon Pro.

كما يتميز جهاز iMac Pro بنظام تبريد محسن عن الإصدار القياسي iMac، أيضاً يتميز إصدار Pro باللون الرمادي Space، كما تقدم ابل ملحقات متوافقة مع هذا اللون.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستعمل خلال الفترة القادمة على تجديد تصميم جهاز iMac القياسي، على أن تتحول ابل في إصدارها الجديد لإستخدام معالجات الشركة الخاصة.

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