حملة قرصنة عنيفة.. بلومبيرج: 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق بسبب ثغرة في «مايكروسوفت»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق، بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

ونقلت الوكالة عن مسئول في الحكومة الأمريكية قوله إن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

وأكد المسئول أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية.

وقالت شركة "مايركوسوفت" الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

ووفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الهجوم، الذي قالت مايكروسوفت إنه بدأ بمجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية، أسفر حتى الآن عن اختراق ما لا يقل عن 60 ألف ضحية معروفة على مستوى العالم.

وأوضحت الوكالة أن العديد من ضحايا الاختراق عبارة عن شركات صغيرة أو متوسطة الحجم عالقين في شبكة واسعة يستخدمها المهاجمون بينما تعمل مايكروسوفت على إيقاف الاختراق.

وأمس السبت، قالت مصادر في الإدارة الأمريكية لـ "بلومبيرج" إنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: "التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ "Exchange Server" وذلك بعد أن أعلنت أن من خلاله يمكن أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قبل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.