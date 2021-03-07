Wolverine .. مشروع جوجل السري لمنحك سمعًا خارقًا

دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على مشروع جديد يحمل الاسم الرمزي Wolverine، وهو جهاز يمكن ارتداؤه يمنح المستخدمين سمعًا بشريًا خارقًا.

وأكدت الشركة التكنولوجيا السرية للغاية للموقع الإخباري Business Insider قائلة: إنها تعمل على جهاز داخل الأذن مزود بأجهزة استشعار منذ عام 2018.

وكشف الفريق أن الجهاز يسمح للمستخدمين بالتركيز على متحدث واحد معين ضمن حشد جماعي مع تداخل المحادثات.

ويحاول الفريق حاليًا معرفة كيفية عزل أصوات الأشخاص في غرفة مزدحمة أو تسهيل التركيز على شخص واحد عندما تحدث محادثات متداخلة من حولك.

وتتماشى أهداف مشروع Wolverine بشكل وثيق مع أهداف Whisper، وهي شركة تطور نظامًا سمعيًا جديدًا يتحسن بمرور الوقت.

وتم تصميم Wolverine مع ميكروفونات حساسة للغاية تعمل عبر خوارزميات قوية يمكنها تحديد من يتحدث من أجل منع الضوضاء الإضافية.

ويبدو أن اسم المشروع، Wolverine، يشير إلى الشخصية الشهيرة من Marvel التي لديها قدرات خارقة، ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الجهاز يحتفظ بالاسم الأيقوني عند طرحه للجمهور أم لا.

وأنتج الفريق على مدى السنوات الماضية نماذج أولية متعددة لجهاز داخل الأذن يمكنه مساعدة مرتديه في عزل صوت معين في غرفة مزدحمة

وغطت النماذج الأولية الأذن بأكملها لكن أصبحت أحدث النماذج أصغر، وقال متحدث باسم جوجل: إن الشركة تستكشف مستقبل السمع، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن المشروع.

وينظر الفريق أيضًا إلى الجهاز ليس فقط كعامل شكل واحد، لكن باعتباره نشاطًا تجاريًا ناجحًا يتضمن أجهزة ونماذج متعددة.

ومع ذلك، فإن جوجل ليست وحيدة في هذا المشروع، فقد أعلنت فيسبوك في عام 2020 أن مختبر أبحاثها يعمل على تطوير تقنية تحسين الصوت.

وتهدف شركة التواصل الاجتماعي إلى تحسين الحضور الصوتي، حيث لا يمكن تمييز الأصوات الصادرة من مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الأجهزة الأخرى عن مصدر في العالم الحقيقي.

ويطور الباحثون القوى الخارقة الإدراكية، وهي تقنية تضبط ضوضاء الخلفية وتسمح بالتركيز على الشخص الذي يتحدث من خلال تتبع حركات عين المستخدم.

ومن خلال تحليل حركات العين والرأس، يمكن لنظارات فيسبوك للواقع المعزز المزودة بمكبرات صوت مدمجة تحديد ما تحاول سماعه وإلغاء الضوضاء الخارجية.

ويوضح (توني ميلر) Tony Miller، رئيس أبحاث الأجهزة في شركة فيسبوك، قائلاً: نحن نستكشف تقنيات جديدة يمكن أن توسع وتحمي وتعزز قدرتك على السمع مما يمنحك القدرة على زيادة التركيز، مع السماح لك بالتفاعل بسلاسة مع الأشخاص والمعلومات التي تهتم بها.