سامسونج وماستركارد تطوران بطاقة دفع ببصمة الإصبع

دبي - يزن راشد - دخلت شركتا سامسونج وماستركارد في شراكة لتجربة بطاقة بيومترية تستخدم مستشعر بصمة الإصبع المدمج للسماح بالمعاملات داخل المتجر.

وتشهد الشراكة، التي تم تأكيدها من خلال مذكرة تفاهم، قيام الشركات بتطوير بطاقة باستخدام مجموعة شرائح الأمان الجديدة من System LSI، التي ادعت سامسونج أنها تدمج شرائح منفصلة رئيسية لتحسين الكفاءة.

وقال (هاري تشو) Harry Cho، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات: بالاعتماد على خلفيتنا القوية للحلول الأمنية في العديد من التطبيقات، مثل: جوازات السفر وبطاقات الائتمان والأجهزة المحمولة، نعمل مع ماستركارد و Samsung Card لإيجاد بيئة يمكن للمستهلكين من خلالها استخدام خدمات بطاقات الدفع مع المزيد من راحة البال.

ويمكن استخدام البطاقة في أي محطة دفع داخل متجر ماستركارد، ولن تتطلب تصاريح PIN أو التوقيع عند إجراء المعاملات.

وقالت سامسونج: يتم طرح البطاقة البيومترية التجريبية في وقت لاحق من هذا العام في كوريا الجنوبية، مع اعتماد الحل ليكون عملية تدريجية، حيث يبدأ الطرح أولاً ببطاقات ائتمان الشركات التي لديها معاملات دولية أكثر تكرارًا.

وأطلقت ماستركارد للمرة الأولى بطاقة ائتمان تتضمن مستشعر بصمات الأصابع في عام 2017، التي تتيح لك مصادقة عمليات الشراء دون لمس لوحة المفاتيح.

وكانت التجارب جارية في البداية في جنوب إفريقيا في ذلك الوقت، مع إعلان عملاقة المدفوعات أنها خططت لطرحها عالميًا بحلول نهاية ذلك العام.

واتبعت شركة Gemalto المصنعة لشرائح بطاقات الائتمان وبطاقات SIM خطى ماستركادر في العام التالي، حيث أطلقت بطاقة ائتمان دون تلامس مع قارئ بصمات الأصابع لعملاء بنك قبرص.

وتعاونت ماستركارد منذ ذلك الحين مع شركة حلول الهوية Idemia وشركة التكنولوجيا المالية MatchMove لتجربة بطاقة بصمات الأصابع الحيوية للسماح بمعاملات الدفع في المتجر في آسيا.

وتم تزويد بطاقة ماستركارد Idemia التجريبية، المسماة F.Code Easy، بجهاز استشعار للسماح للعملاء بالدفع باستخدام بصمات الأصابع، مع تشغيل مستشعر بصمة الإصبع بالطاقة من محطات الدفع.

وتهدف الشركتان إلى زيادة الأمان مع تقليل نقاط الاتصال المادية، حيث يتم مسح بصمة إصبعك مباشرة من بطاقتك وليس من جهاز نقطة البيع الخارجي POS.

ومع ذلك، فإن البطاقة متوافقة مع تقنية المصادقة الخاصة بشركة ماستركارد، حيث يمكن استخدامها في أي شريحة ماستركارد أو جهاز POS.

وفي حين أن البطاقة تستخدم ماستركارد في جانب المقاصة ونقاط البيع، فإنه يتم دعمها ماليًا من شركة بطاقات الائتمان Samsung Card، المملوكة لشركة Samsung Life Insurance وهي شركة تأمين في كوريا الجنوبية.