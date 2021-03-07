Snapdragon Sound تعد بصوت لاسلكي عالي الجودة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم عن Snapdragon Sound، وهو ما تصفه الشركة بأنه سلسلة من الابتكارات والبرامج الصوتية التي تعمل معًا لتحسين جودة الصوت بشكل كبير عند الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس اللاسلكية وسماعات الأذن والأجهزة الأخرى.

ووفقًا لتصريحات (جيمس تشابمان) James Chapman، نائب رئيس كوالكوم للصوت والموسيقى والأجهزة القابلة للارتداء: فإن الهدف هو تقديم صوت عالي الدقة بجودة سلكية لاسلكيًا.

وتستفيد Snapdragon Sound من أحدث معالجات الشركة، وشرائح صوت البلوتوث، وبرامج الترميز، مثل aptX Adaptive، لتحقيق الموسيقى العالية الدقة حتى 24 بت 96 كيلوهرتز.

ويشار إلى أن مفهوم الصوت اللاسلكي العالي الجودة ليس جديدًا على نظام أندرويد، حيث تعمل شركة سوني على دفع هذه المهمة إلى الأمام إلى حد كبير من خلال تقنية LDAC الخاصة بها، التي يمكنها نقل ما يصل إلى ثلاثة أضعاف كمية البيانات التي يستطيع برنامج ترميز SBC Bluetooth القياسي نقلها.

وتوجد مكونات كوالكوم في سماعات الرأس وسماعات الأذن من العديد من الشركات، وتظهر شارة Snapdragon Sound على علب كل من المنتجات الصوتية والهواتف الذكية التي تدعم سلسلة الصوت العالية الدقة هذه.

ولن يتم تحديث الأجهزة الموجودة لدعمها، حيث من المتوقع ظهور أول منتجات Snapdragon Sound في الأشهر القليلة المقبلة، وتم الإعلان عن شاومي و Audio-Technica كأول شريكين في Snapdragon Sound.

وبصرف النظر عن تسهيل الاستمتاع بالموسيقى العالية الدقة، تقول كوالكوم: إن Snapdragon Sound تركز على جودة المكالمات الصوتية المحسنة والأكثر وضوحًا ووقت الاستجابة الأقل عند ممارسة الألعاب.

ويعد استقرار الاتصال أولوية، حيث تعد الشركة بالحد الأدنى من مواطن الخلل حتى في بيئات الإشارات اللاسلكية الأكثر ازدحامًا.

وتدعي كوالكوم أنه يتم اختبار أجهزة Snapdragon Sound المحسنة من أجل قابلية التشغيل البيني في منشأة الاختبار الخاصة بالشركة على مقاييس الأداء، بما في ذلك جودة الصوت ووقت الاستجابة والاتصال القوي.

ويأتي الإعلان عن التقنية الجديدة في أعقاب أخبار سبوتيفاي الأخيرة التي تفيد بأنها تستعد في وقت لاحق من هذا العام لتقديم مستوى بث بلا خسارة كإضافة لمشتركي Premium.

كما تقدم Amazon Music خيار البث العالي الدقة، بشكل مشابه لخدمات Tidal و Qobuz وخدمات الموسيقى الأخرى.

ويعتمد الصوت بشكل كبير على المصدر، لذلك هناك حاجة إلى إحدى هذه الخدمات لتحقيق أقصى استفادة من Snapdragon Sound عندما تبدأ التقنية بالوصول إلى المنتجات.