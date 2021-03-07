آبل توضح ميزة iOS 14.5 بشأن اختيار تطبيق الموسيقى

دبي - يزن راشد - أوضحت شركة آبل أن الإصدار التجريبي من iOS 14.5 لا يسمح للمستخدمين باختيار خدمة الموسيقى الافتراضية الجديدة، كما تم الإبلاغ عنه.

وبعد إتاحة إصدار تجريبي من iOS 14.5 في شهر فبراير، لاحظ عدد من مختبري النسخة التجريبية أن سيري يسأل الآن عن خدمة الموسيقى التي يجب استخدامها عند الطلب منه تشغيل الموسيقى.

لكن آبل لا تعتبر هذه الميزة مكافئة للتعيين الافتراضي، وهو خيار بدأت حديثًا بالسماح بتطبيقات البريد الإلكتروني والمتصفح.

وبدلاً من ذلك، تعتمد الميزة على ذكاء سيري، مما يعني أنها يمكن أن تتحسن وتتغير بمرور الوقت حيث يتعلم سيري فهم عادات الاستماع لديك بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال، إذا طلبت من سيري تشغيل أغنية أو ألبوم أو فنان، فقد يسألك عن الخدمة التي تريد استخدامها للاستماع إلى هذا النوع من المحتوى.

ومع ذلك، فإن ردك على سيري لا يجعل هذه الخدمة المعينة افتراضية، كما تقول آبل.

وقد يسألك سيري مرة أخرى في مرحلة ما، وهو طلب قد يربك المستخدمين إذا اعتقدوا أن تفضيلاتهم قد تم تعيينها.

وتشير آبل أيضًا إلى عدم وجود إعداد محدد في iOS 14.5 حيث يمكن للمستخدمين إعداد خدمة موسيقى افتراضية، كما هو الحال مع تطبيقات البريد الإلكتروني والمتصفح.

وبالرغم من أن العديد من التقارير السابقة لاحظت هذا الاختلاف، إلا أنها لا تزال تشير إلى الميزة على أنها تعيين افتراضي، وهو أمر غير صحيح من الناحية الفنية.

وتعد الميزة على نطاق أوسع محاولة لمساعدة سيري على معرفة تطبيقات الاستماع التي تريد استخدامها لأنواع مختلفة من المحتوى الصوتي – وليس الموسيقى فقط.

وعندما يسألك سيري عن الخدمة التي تريد استخدامها لهذه الأنواع من طلبات الصوت، فسوف يقدم قائمة بتطبيقات الصوت التي قمت بتثبيتها لتختار من بينها.

ويمكن لمطوري التطبيقات استخدام واجهات برمجة التطبيقات اختياريًا لتزويد سيري بإمكانية الوصول إلى المزيد من المعلومات حول ما يستمع إليه الأشخاص، وقد يسمح هذا لسيري بتلبية طلبات المستخدمين بدقة أكبر، وتتم كل هذه المعالجة عبر الجهاز.

ولا تمنع ميزة اختيار الصوت المستخدمين من طلب خدمة معينة بالاسم، حتى لو لم تكن تفضيلهم المعتاد.

وبالرغم من أن هذا قد يبدو توضيحًا بسيطًا، إلا أنه يتمتع بأهمية أكبر، وذلك بالنظر إلى زيادة التدقيق التنظيمي الذي تخضع له آبل هذه الأيام حول كيفية عمل متجر التطبيقات والنظام البيئي للتطبيق.

وظهرت ميزة اختيار الصوت للمرة الأولى في الإصدار التجريبي الأول من iOS 14.5، لكن تم سحبها في الإصدار التجريبي الثاني.

وقد عادت مع الإصدار التجريبي الثالث، مما أعاد لفت الانتباه مرة أخرى – بالإضافة إلى استجابة آبل.

وبالرغم من أنها لا تسمح لك من الناحية الفنية بتعيين افتراضي، إلا أن الميزة التي يدعمها سيري قد تبدو وكأنها واحدة للمستخدمين الذين يتمتعون بسلوك استماع ثابت.

ويصبح آيفون أكثر ذكاءً في كيفية تشغيل ما تريد سماعه، دون إجبارك بالضرورة على استخدام تطبيقات آبل إذا كنت لا تريد ذلك.