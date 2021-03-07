تيسلا تطلق منصة اجتماعية وتغلق منتدياتها

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة تيسلا منصة اجتماعية جديدة عبر موقعها الإلكتروني تهدف إلى السماح لمالكي العلامة التجارية ومحبيها باتخاذ إجراءات نيابة عن تيسلا والحركة من أجل طاقة أنظف.

وتحتوي المنصة الاجتماعية الجديدة المسماة Tesla Engagement على معلومات حول كيف يمكن للمقيمين في نبراسكا المساعدة في دعم دفع الشركة للسماح بالمبيعات والخدمات المباشرة في الولاية.

كما أنها تتضمن معلومات حول الأحداث القادمة للمالكين، وجمع التبرعات للإغاثة من الكوارث في ولاية تكساس بعد عاصفة الشتاء الأخيرة.

وتقول المشاركة الأولى عبر المنصة الاجتماعية الجديدة: Tesla Engagement هي منصة جديدة لكل من فريق السياسة العامة في تيسلا ونوادي مالكي سيارات تيسلا.

وتضيف: يتمثل الهدف في إنشاء قاعدة منزلية رقمية لجميع أعمالنا، وتسهيل الأمر على أعضاء مجتمع تيسلا لمعرفة ما هو في قمة اهتماماتنا، واتخاذ إجراءات هادفة، والبقاء قريبين.

ويمكن لمستخدمي المنصة التعليق على المنشورات والإعجاب بما يكتبه الآخرون، كما يمكنهم أيضًا متابعة الحسابات الفردية للبقاء على اطلاع دائم بتعليقات المستخدمين الآخرين.

وفي الوقت نفسه، أغلقت تيسلا قسم المنتديات القديم عبر موقعها الإلكتروني.

وفي حين أن هناك العديد من المنتديات المتعلقة بشركة تيسلا في الوقت الحالي، فقد كانت منتديات الشركة واحدة من الأماكن الأولى حيث يمكن للمالكين والمشترين المهتمين التجمع ومناقشة الأشياء الجيدة والسيئة حول منتجات الشركة.

كما أنه المنتديات كانت غير خاضعة للإشراف، مما أدى إلى مشاكل مستمرة مع البريد العشوائي والمتصيدون.

وظهر إشعار في الجزء العلوي هذا الأسبوع يخبر المستخدمين أن المنتديات تصبح للقراءة فقط بدءًا من 15 مارس.

ويبدو أن منصة Tesla Engagement عبارة عن محاولة لزيادة تسخير الحماس القوي لداعمي الشركة من خلال تركيز بعض الأعمال التي كانوا يقومون بها بأنفسهم.

وجمع نادي Tesla Owners في وادي السيليكون 10000 دولار لدعم مجتمع مدينة Del Valle بولاية تكساس، الذي يحيط بالمنطقة التي يتم فيها بناء مصنع الشركة الجديد، ولطالما ضغط مالكو سيارات تيسلا على الحكومات لتبني سياسات الطاقة الخضراء.

ويسهل الموقع الجديد على الأشخاص التقدم بطلب عضوية في نوادي المالكين المحليين ومشاهدة الأحداث القادمة.

كما أنه يتتبع جهود تيسلا الأخيرة لجذب المؤيدين المتعصبين بشكل أعمق، مثل عندما بدأت الشركة بتلقي أسئلة من مساهمي التجزئة بشأن أرباحها.

ولكونها منصة تفاعل، يوجد أيضًا نظام تعليق، الذي استخدمه عدد من المستخدمين لمشاركة الأفكار من أجل التحسينات.

ويريد البعض خطًا مباشرًا أفضل لقسم خدمة العملاء في الشركة الذي كثيرًا ما يتعرض للانتقاد، لكن أحد الاقتراحات الأكثر شيوعًا حتى الآن هو الاحتفاظ بالمنتديات القديمة، أو على الأقل استبدالها بشيء مشابه خاضع للإشراف عبر الموقع الجديد.