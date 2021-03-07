شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزود جهازى iPad 10.9 بوصة و12.9 iPad Pro بشاشات OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل قد تعزز أجهزة أيباد بقياس 10.9 بوصة على شاشات OLED وقد يتم إطلاقها العام المقبل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، ونظرًا لعدم ذكر اسم طراز iPad، فقد يكون iPad Air مع الأخذ فى الاعتبار حجم الشاشة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيحمل أحدث جهاز iPad Air نفس حجم الشاشة البالغ 10.9 بوصة مما قد يعنى أيضًا أن iPad Air القادم قد يكون إطلاقًا جديدًا مع شاشات OLED، ويدعى التقرير أيضًا أن شركة آبل ستوفر طرازات iPad Pro مقاس 12.9 بوصة ونماذج MacBook Pro القادمة بشاشات OLED.

ومن المتوقع أن يدخل جهاز iPad مقاس 10.9 بوصة حيز الإنتاج فى الربع الأخير من عام 2021 ويصدر فى العام المقبل، ومن المتوقع إطلاق طرازى iPad Pro وMacBook Pro هذا العام، وفى أخبار أخرى، قد تعمل أبل على موصل مغناطيسى لجهاز أيفون بدلاً من موصل Lightning.