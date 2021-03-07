شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر سوق الساعات الذكية فى الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لشركة الأبحاث السوقية IDC، عن أن الهنود أصبحوا يرتدون ساعات ذكية أكثر من أى وقت مضى، ولعل قيادة "جنون" الساعات الذكية فى الهند ليست نابعة سوى من شركة أبل، فوفقًا لتقرير IDC، ونما قطاع الساعات فى الهند بشكل ملحوظ، ووفقًا للتقرير، "شهدت الساعات نموًا بنسبة 139.3٪ على أساس سنوى مع شحن 2.6 مليون وحدة فى عام 2020."

وبحسب موقع TOI الهندى، فتمتلك أبل، وفقًا لمؤسسة IDC، حصة سوقية تبلغ 51٪ فى فئة الساعات الذكية، وتصنف IDC الساعات الذكية كأجهزة "يمكنها تشغيل تطبيقات الطرف الثالث على الجهاز نفسه"، فيما يقول جايبال سينغ، مدير الأبحاث المساعد، IDC India، "التكلفة العالية المرتبطة بالساعات القابلة للارتداء لم تعد تمثل تحديًا كبيرًا بعد الآن"

وأضاف:"يُنظر أيضا الآن إلى عامل شكل الساعة على أنه أكثر جاذبية للمستهلكين، وسيستفيد البائعون من هذا التحول من خلال توسيع محفظة ساعاتهم فى الأرباع القادمة ".

وقد قامت أبل بتوسيع محفظة Watch الخاصة بها فى عام 2020 وأطلقت طرازين فى وقت واحد لأول مرة، كما تم إطلاق أبل Watch SE - البديل الأكثر "بأسعار معقولة" - وWatch Series 6 فى عام 2020، وبالإضافة إلى ذلك، لم توقف أبل إنتاجها الشهير Watch Series 3.

وعلى الرغم من أن طراز Watch Series 3 يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إلا أنه من المفترض أن يكون نقطة الدخول للمشترين فى نظام أبل Watch البيئي.