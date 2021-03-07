شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يحبطون إطلاق سيارة فريق "ويليامز ريسينج" للفورمولا 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى فريق "ويليامز ريسنج" هو فريق بريطانى لسباقات السيارات من فئة الفورمولا وان، حفل الإطلاق الافتراضى لسيارته الجديدة فى حدث أقيم أمس، بعد اختراق تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالفريق، بحسب موقع TOI الهندى.

وبدلاً من ذلك، خطط الفريق البريطاني، تحت ملكية أمريكية جديدة، للكشف عن سيارته بإطلاق أكثر تقليدية فى وقت لاحق، وقالت الشركة فى بيان: "خطط ويليامز ريسينج للكشف عن إصداره لعام2021، FW43B، عبر تطبيق الواقع المعزز فى وقت لاحق ".

وأضاف البيان: "ومع ذلك، للأسف، نظرًا لأنه تم اختراق التطبيق قبل إطلاقه، فلن يكون هذا ممكنًا بعد الآن، وقد أزلنا التطبيق لاحقًا من كل من Apple App Store وAndroid Google Play store".

كان الفريق يأمل فى السماح للمعجبين بتجربة انطلاقة مبتكرة "خلال هذا الوقت الصعب عندما تكون القدرة على تقديم تجارب شخصية مباشرة إلى معجبينا أمرًا غير ممكن للأسف، فيما يأمل فريق ويليامز فى إحياء ثرواته فى ظل ملكية جديدة، فى أغسطس، تم شراؤها من قبل شركة الاستثمار دوريلتون كابيتال الأمريكية.

وقد سجل الفريق نقطة واحدة فقط من المركز العاشر لروبرت كوبيكا فى عام 2019، فيما يستعد الفريق لسباق الجائزة الكبرى الافتتاحى للموسم فى البحرين يوم 28 مارس.