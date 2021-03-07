شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى شراء تغريدة جاك دروسي.. وما هى العناصر الرقمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الملياردير التقني جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة Twitter، والداعم أيضًا لعملة بتكوين، بيع أول تغريدة له على أنها NFT - سلعة رقمية تعيش على Ethereum blockchain وفقًا بما نقله موقع the verege.

وربما تكون على دراية بالتغريدة الشهيرة، "فقط إعداد twttr الخاص بي" وتاني يصل تاريخها إلى 2006.

على الرغم من حقيقة أن هذه التغريدة كانت متاحة للجمهور كعنصر رقمي مجاني للنظر إليها متى أراد أي شخص منذ ما يقرب من 15 عامًا، إلا أن دورسي يحاول الآن بيعها على أنها NFT ، أو "رمز غير قابل للاستبدال" ، من خلال منصة تسمى Valuables .

وارتفع سعرها حتي الآن إلى ما يزيد على 80 ألف دولار.

ماذا يعني "شراء" هذه التغريدة في الواقع؟ "ما تشتريه هو شهادة رقمية للتغريدة، فريدة من نوعها لأنه تم توقيعها والتحقق منها من قبل المنشئ، وفقًا للأسئلة الشائعة حول Valuablesوبعبارة أخرى، توقيعه لذا فأنت تشتري توقيعًا.

وستستمر التغريدة في الظهور على الإنترنت طالما اختار دورسي وتويتر الشركة مواكبة الأمر.

ما هي NFT؟

وتسمح لك NFTs بشراء وبيع ملكية العناصر الرقمية الفريدة وتتبع من يملكها باستخدام blockchain. يرمز NFT إلى "رمز غير قابل للاستبدال"، ويمكن أن يحتوي تقنيًا على أي شيء رقمي، بما في ذلك الرسومات أو صور GIF المتحركة أو الأغاني أو العناصر الموجودة في ألعاب الفيديو. يمكن أن تكون NFT إما فريدة من نوعها ، مثل لوحة حقيقية ، أو نسخة واحدة من العديد ، مثل بطاقات التداول ، لكن blockchain يتتبع من لديه ملكية الملف.

تصدرت NFTs عناوين الصحف مؤخرًا ، حيث بيع بعضها بملايين الدولارات ، مع عرض الميمات البارزة مثل Nyan Cat ونظارات "التعامل معها" للمزاد. إذا كان لا يزال لديك (بشكل مفهوم) أسئلة ، يمكنك قراءة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ NFT.