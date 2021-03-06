شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعين بكلب روبوتى للتحقيق فى انفجار المركبة الفضائية SN10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شوهد الروبوت الأصفر ذو الأرجل الأربعة، وهو يقفز حول منشأة اختبار SpaceX في بوكا تشيكا بتكساس أثناء تفقده آثار سقوط الصاروخ.

كما ظهرت صور للحطام على موقع تويتر، تظهر الجسم المحطم لـ SN10 ومحركات Raptor المحطمة، وكل منها يكلف مليون دولار.

لم تكشف SpaceX بعد عن سبب اشتعال النيران في SN10، لكن البعض يتوقع بأنها كانت بسبب أرجل الهبوط التي لم تنتشر.

أقلعت SN10 في الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت الشرقي وبعد 15 دقيقة فقط، كانت على جانبها وتحترق على منصة الإطلاق.

وأشاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، بالصاروخ عندما هبط سليم، لكنه عاد إلى تويتر بعد أن انفجر قائلاً: "RIP SN10، وداع مشرف".

كانت مهمة النموذج الأولي هي جمع البيانات حول التحكم في الصاروخ أثناء إعادة الدخول، وكان أيضًا هو الوحيد من بين ثلاثة التزموا بالهبوط، لذلك وصف الكثيرون الإطلاق بأنه ناجح وليس فشلًا آخر في المركبة الفضائية.

شوهد الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 165 قدمًا ممددًا على الأرض، وقد تم تقطيع مخروط مقدمته إلى أجزاء، ولا يزال هناك رفرف جناح واحد فقط، ومحركات Raptor الثلاثة، التي تكلف كل منها مليون دولار، مشوهة بين الأسلاك وتصميمها المستدير يبدو أشبه بنصف محار مفتوح.

تظهر الصورة الفريق يتوقع المشهد والأجزاء التي تتناثر في منصة الإطلاق، ويتخلف الكلب الروبوتى زيوس خلفه، وتم تصميم الروبوت بواسطة Boston Dynamics، وظهر لأول مرة في منشأة SpaceX في يونيو 2020 عندما كانت الشركة تجري اختبار الضغط المبرد على النموذج الأولي لخزان القبة Starship SN7.

وجدير بالذكر أن الروبوت، الذي تبلغ تكلفته 75 ألف دولار، مناسب للاستخدام الداخلي أو الخارجي، ويمكنه تحديد بيئته، والاستشعار وتجنب العقبات، وتسلق السلالم، وفتح الأبواب.