تكنولوجيا: هاتف Realme C21 ينطلق برقاقة معالج Helio G35 وكاميرة ثلاثية وسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme النقاب مؤخراً عن هاتف Realme C21 الذي يأتي برقاقة معالج Helio G35، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وسعر 120 دولار.

يتميز هاتف Realme C21 بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Realme C21 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية، كما ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأسود، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويضم منفذ microUSB، مع تقنية الشحن العكسي، كما ينطلق الهاتف بسعر 120 دولار.

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