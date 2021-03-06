تكنولوجيا: ابل تقدم جهاز iPad Pro العام القادم بحجم 10.9 إنش وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لإطلاق جهاز iPad Pro العام القادم بحجم 10.9 إنش وشاشة OLED، كما تقدم جهاز Macbook Pro أيضاً بشاشة OLED.

أكد تقرير نشر عبر Digitimes على خطط ابل لدعم جهاز iPad Pro العام المقبل بشاشة OLED، على أن يتميز هذا الإصدار بحجم 10.9 إنش، أيضاً تقدم جهاز iPad Pro أخر بحجم 12.9 إنش وجهاز Macbook Pro بحجم 16 إنش لاحقاً خلال 2022 بشاشات OLED.

أشارت العديد من التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى خطط ابل لإطلاق أجهزة الآيباد و Macbook Pro هذ العام بشاشات mini-LED، كما أكدت بعض التسريبات إلى أن ابل تستعد للكشف عن أول جهاز آيباد بشاشة mini-LED لاحقاً هذا الشهر.

من جانب أخر تشير بعض التقارير إلى أن ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 14 إنش، وأخر بحجم 16 إنش بمعالجات ابل الخاصة وشاشات mini-LED في 2021.

ولقد جاءت تفاصيل خطط ابل لإطلاق جهاز آيباد بشاشة OLED خلال الفترة الماضية في تقرير نشر في كوريا، والذي أشار إلى ابل تخطط لإطلاق هذا الإصدار في النصف الثاني من هذا العام.

أيضاً أشار تقرير Digitimes إلى أن ابل تختبر شاشات OLED، وmini-LED، وmicro-LED في أجهزة الآيباد وعدد من أجهزة MacBook، حيث تأتي كلاً من تقنيات mini-LED، وmicro-LED بتحسينات في جودة الألوان والسطوع في شاشات LCD.

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