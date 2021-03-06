شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفد من الكونجرس يدعم موظفي أمازون في ألاباما لتشكيل نقابتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت مجموعة من المشرعين الأمريكيين منشأة أمازون في ألاباما، لتقديم الدعم للضغط المتزايد لتوحيد عمالها، فيما وصفه قادة العمال والمشرعون بأنه أحد أهم الانتخابات النقابية في تاريخ الولايات المتحدة.

يصوّت العاملون في مركز الوفاء بشركة أمازون في بيسيمر، ألاباما، على ما إذا كانوا سيصبحون أول موظفين في الولايات المتحدة ينضمون إلى نقابة في أحد أكبر أرباب العمل في البلاد وفثا بمل نقلته رويترز.

وتأتي الزيارة في أعقاب تصريح الرئيس جو بايدن الأخير الذي دافع فيه عن حقوق العمال في تشكيل النقابات. وبينما لم يذكر أمازون أشار إلى "العمال في ألاباما".

وتعتبر خطوة عمال ألاباما التي يدعمها اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر (RWDSU) ، خطوة حاسمة بالنسبة للحركة العمالية الأمريكية التي كافحت مع تراجع العضوية في السنوات الأخيرة. إنها أيضًا لحظة فاصلة بالنسبة لحملة النقابات المتزايدة داخل صناعة التكنولوجيا التي لطالما كانت معادية للعمالة المنظمة.

ويضم وفد الكونجرس النواب الأمريكيين آندي ليفين وجمال بومان وكوري بوش وتيري سيويل ونيكيما ويليامز.

وقال النائب ليفين مخاطبًا العمال في بيسمر، "هذه أهم انتخابات للطبقة العاملة في هذا البلد في القرن الحادي والعشرين" ، "هذه أكبر انتخابات في الجنوب منذ جيل."

أما النائب سيويل الذي تضم مقاطعته بسمر، فقد شبّه النضال بصراعات الحقوق المدنية في ماضي المنطقة، قائلا:"أعلم أن عمال أمازون يقفون في نفس تقليد جون لويس مثل هؤلاء الجنود الذين يجرؤون على تغيير العالم من خلال امتلاك الجرأة للدفاع عن حقوقهم."

فيما حث النائب بومان، عمال أمازون في جميع أنحاء البلاد على الاهتمام بظروف عملهم.

كما التقى المشرعون على انفراد مع عمال ومنظمين من المنشأة.

قال كيفن جاكسون، عامل أمازون في مستودع بيسمير والذي حضر الاجتماعات: "نريد فقط ما هو مستحق لنا". "نريد مقعدًا على الطاولة."

قال مايكل فوستر، منظم RWDSU رئيسي، إن العمال في المنشأة تواصلوا مع النقابة للحصول على المساعدة، وليس العكس. قال: "نعلم أن لدينا أشخاصًا يسيرون على قشور البيض لأنهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي".

قالت المتحدثة باسم أمازون هيذر نوكس إنها لا تعتقد أن RWDSU تمثل غالبية آراء الموظفين وأن أمازون قدمت "بعضًا من أفضل الوظائف المتاحة في كل مكان نوظفه، ونحن نشجع أي شخص على مقارنة حزمة التعويضات الإجمالية والمزايا الصحية وبيئة العمل. إلى أي شركة أخرى لها وظائف مماثلة ".

وقال نوكس أيضًا إن الشركة تأمل "أن ينفق أعضاء الكونجرس نفس القدر من الطاقة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة - كما فعلت أمازون لجميع موظفينا في عام 2018."

قال خبراء نقابات العمال إن التصويت قد يساعد أيضًا في بدء فصل جديد للحركة العمالية في الولايات الجنوبية ، حيث كافحت النقابات منذ فترة طويلة لكسب موطئ قدم.

قال ويليام جولد، خبير قانون العمل في ستانفورد لو، إن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو قلة فرص العمل في المنطقة والعداء السياسي تجاه النقابات. جولد هو أيضًا رئيس سابق للمجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB).

وقال: "لكن هذا يتغير بسبب الطريقة التي اختبرت بها شركات مثل أمازون بالفعل حدود قدرة العمال على التحمل" ، مضيفًا أن الوباء أدى إلى تفاقم مشكلات الصحة والسلامة الحالية.

بسمر ، التي تبعد حوالي 15 ميلاً (24 كم) عن برمنجهام، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولاية، غالبية سكانها من الأمريكيين من أصل أفريقي - وهي حقيقة جعلت القتال أمرًا مهمًا للعديد من المشرعين.

وقال ليفين بشكل منفصل لرويترز إن سياسات أمازون "فظيعة" ، لا سيما تلك مثل "محاولة فرض انتخابات شخصية في بؤرة ساخنة للوباء".

قرر NLRB في 15 يناير عدم السماح بالتصويت الشخصي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء الوباء. في وقت سابق من هذا الشهر ، بدأ ما يقرب من 6000 عامل التصويت عبر البريد على الانضمام إلى النقابة.

أكدت المتحدثة باسم أمازون نوكس أن "أمازون اقترحت عملية انتخابات آمنة في الموقع مصدق عليها من قبل خبراء COVID-19 والتي من شأنها أن تمكن زملائنا من التصويت في طريقهم إلى وأثناء ومن نوباتهم المقررة بالفعل.