تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم هاتف iQOO Neo5 برقاقة Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر شركة vivo إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم هاتفها المرتقب iQOO Neo5 برقاقة معالج Snapdragon 870.

تستعد شركة vivo للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo5 في حدث يعقد في 16 من شهر مارس الجاري، ولقد كشفت الإعلانات التشويقية والتسريبات التي جاءت حتى الآن عن بعض من مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ويأتي هاتف iQOO Neo5 بسعة تخزين UFS 3.1، كما يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع تقنية Fusion في الذاكرة التي طورت من vivo لواجهة OriginOS والتي تقدم للمستخدمين في ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام تجربة تحاكي ذاكرة 15 جيجا بايت رام، أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف iQOO Neo5 معدل تحديث 120 Hz حيث تأتي الشاشة بشريحة مستقلة، وتتميز بتقنية AMOLED، كما كشف إعلان تشويقي أخر عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع 66W FlashCharge.

ومن المقرر أن يتميز هاتف iQOO Neo5 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، ودقة 1080 بيكسل بلس، كما يتميز بكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 465 دولار.

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