شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استعدادات بمطار فوستوتشتى الفضائى لإطلاق دفعة من أقمار "وان ويب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار فوستوتشني الفضائي الروسي تحضيرات أخيرة لإطلاق صاروخ "سويوز- 2.1 بي" الحامل دفعة جديدة من أقمار الاتصالات والإنترنت التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية، حيث يتوقع أن ينطلق الصاروخ من مطار "فوستوتشني" في منتصف مارس الجاري.

وقد تولت شركة "غلاف كوسموس" الروسية المتخصصة بالتعاون الدولي، بصفتها فرعا من مؤسسة "روس كوسموس"، تقديم كل الخدمات المتعلقة بإطلاق الأقمار الصناعية الأجنبية، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع شركة Arianespace التي تمثل مصالح شركة "وان ويب" البريطانية في روسيا.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية "وان ويب" في مدار الأرض المنخفض تضم 110 أقمار صناعية. وأطلقت 6 أقمار صناعية منها في 28 فبراير عام 2019 من مطار "كورو" في غوانا الفرنسية بصاروخ "سويوز – إس تي" الروسي، ثم أطلق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" 68 قمرا صناعيا من مطار "بايكونور" الفضائي في 7 فبراير و22 مارس عام 2020.

أما مطار "فوستوتشني" الفضائي فشهد في ديسمبر الماضي إطلاق دفعة تضم 36 قمرا صناعيا. ويتوقع أن تضم مجموعة الأقمار الصناعية بعد نجاح إطلاق دفعة ثانية من مطار " فوستوتشني" الفضائي 146 قمرا صناعيا.

يذكر أن أقمار الاتصالات البريطانية"وان ويب" مخصصة لضمان الإنترنت السريع للمستخدمين على الأرض.