شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه كابل الإيثرنت "Ethernet " وكيفية عملها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل غالبية المستخدمين إلى الإنترنت باستخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تتصل هذه الأجهزة بالإنترنت باستخدام Wi- Fi، الإشارات اللاسلكية التى تبث فى جميع أنحاء منزلك، ولكن إذا كنت تستخدم الإنترنت لفترة من الوقت - أو لديك كمبيوتر مكتبي، فحتما وبشكل كبير ستستخدم كبل Ethernet بدلاً من ذلك، حيث ان كابلات Ethernet هى أسلاك توصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك فعليًا بجهاز توجيه أو مودم، وقد تبدو كابلات Ethernet ثقيلة أو مقيدة، لكنها يمكن أن تحسن بشكل كبير من سرعة وثبات الإنترنت لديك.

كل ما تحتاج معرفته عن كبلات Ethernet وكيفية عملها:

يقوم كبل إيثرنت بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باتصال بالإنترنت، ويعتبر كبل Ethernet، الذي يشار إليه أحيانًا باسم كبل الشبكة، هو سلك يتم تشغيله من جهاز توجيه أو مودم أو محول شبكة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يتيح لجهازك الوصول إلى شبكة المنطقة المحلية (LAN) - بمعنى آخر، يمنحه الإنترنت التمكن من.

وتكمن فائدة توصيل اتصال الإنترنت لديك فى أنها أسرع وأكثر اتساقًا، وبدون وجود جدران أو أشياء أخرى تحجب إشارات Wi- Fi، فلا داعى للقلق بشأن الانخفاض المفاجئ فى سرعة الإنترنت، كما أن ممارسة الألعاب استخدام كابل إيثرنت يعنى تأخيرًا أقل وأوقات تحميل أسرع للألعاب متعددة اللاعبين.

ويمكن توصيل كل وحدة تحكم ألعاب رئيسية بمنفذ Ethernet - على الرغم من توصيل Nintendo Switch، ستحتاج إلى محول، ولحسن الحظ، تم تصميم كبلات Ethernet لتستقر بإحكام فى مكانها، لذلك يصعب سحبها عن طريق الخطأ.

وتأتى كبلات Ethernet بمجموعة من الأطوال والألوان، ولكن كلا جانبى السلك متماثل، بغض النظر عن العلامة التجارية للكابل أو الجهاز الذي تستخدمه فى توصيل الأسلاك.