تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A94 برقاقة معالج Helio P95

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Oppo A94 الذي ينطلق برقاقة Helio P95، وإعدادات رباعية بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف Oppo A94 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Oppo A94 برقاقة معالج Helio P95 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وبدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو Portrait بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي لضبط الألوان، وتسجيل فيديو Monochrome، ودعم تسجيل فيديو بمشاهد مزدوجة، كما يدعم تقنية Enhancement 2.0 التي تعمل على إضافة تحسينات على المشهد بشكل تلقائي عبر إدراك المشهد وتحسين الألوان والتباين.

كما يضم هاتف Oppo A94 بطارية بقدرة 4310 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، على أن يتوفر الهاتف باثنان من الألوان هما الأسود والبنفسجي على موقع الشركة الرسمي.

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