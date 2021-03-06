تكنولوجيا: Razer تكشف عن نظارة Razer Anzu الذكية بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer عن نظارة Razer Anzu الذكية التي تأتي بميزة دعم الصوتيات اللاسلكية، وتعمل على حماية عين المستخدم من الإضاءة الزرقاء، وتنطلق بسعر 200 دولار.

تتميز نظارة Razer Anzu الذكية بدعم حماية المستخدم من الإضاءة الزرقاء نسبة 35%، كما تحاكي النظارة الشمسية بعدسات UVA/UVB ثانوية بنسبة 99%، أيضاً تدعم النظارة ميزة التحكم باللمس، والصوتيات بتقنية البلوتوث التي تدعم زمن إنتقال منخفض يصل إلى 60 مللي ثانية.

ويمكن للمستخدم أن يتحكم في تشغيل الموسيقى وتخطي مسارات التشغيل عبر أدوات التحكم باللمس، كما يمكن تلقي المكالمات، أو تنشيط المساعد الرقمي في الهواتف الذكية مع ميكروفون متعدد الإتجاهات.

أيضاً تدعم نظارة Razer Anzu الذكية التحكم في جودة الصوتيات وتعديل وضبط EQ عبر تطبيقات مخصصة على منصة الأندوريد وiOS.

كما تؤكد Razer على أن النظارة الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات في كل مرة شحن، أيضاً في حالة عدم الإستخدام يمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً في وضع الإستعداد.

وفي التصميم الخارجي تتميز نظارة Razer Anzu الذكية بإطار مقاوم للماء، حيث يمكن أن تقاوم رذاذ الماء، كما تتوفر النظارة بتصميم مستطيل أو دائري للإطارات، كما تتميز بوزن 48 جرام، على أن تتوفر النظارة للطلب الآن عبر موقع Razer الرسمي.

المصدر

اعلان





