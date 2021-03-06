شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن خيار "التراجع" الجديد بمنصة تويتر لسحب التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تويتر على ميزة يمكن أن توفر للمستخدمين فترة زمنية قصيرة لإعادة التفكير في نشر تغريدة حتى بعد النقر على إرسال وفقا لما نقلته سي ان ان عربية.

وأكدت الشركة لـ CNN Business أنها تختبر خيار التراجع الذي من المحتمل أن يسمح للمستخدمين بسحب أو تصحيح تغريدة قبل نشرها رسميًا على المنصة.

وتم اكتشاف الميزة بواسطة جان مانشون ونج، مطور تطبيقات لديه سجل حافل في الكشف عن أدوات جديدة على الشبكات الاجتماعية قبل إصدارها. ونشر ونج صورة متحركة على تويتر تُظهر شريط "تراجع" أزرق يظهر أسفل الكلمات "تم إرسال تغريدتك". (من الممكن أن تتغير الميزة قبل طرحها رسميًا - إذا حدث ذلك).

إنه ليس زر التحرير الذي طلبه المستخدمون تمامًا، ولكنه خطوة نحو مساعدة المستخدمين على اكتشاف الأخطاء بشكل استباقي وإبطاء السرعة قبل إرسال تغريدات مندفعة.

تذكرنا هذه الميزة بأداة الاستدعاء الحالية في خدمة بريد Gmail، التي تتيح للمستخدمين ما يصل إلى 30 ثانية لسحب إرسال بريد إلكتروني.

في العام الماضي، أخبر موقع تويتر المستثمرين أنه يفكر في خدمة اشتراك ويقوم بتقييم الخيارات الحصرية للمستخدمين الذين يدفعون، بما في ذلك ميزة "التراجع عن الإرسال". في ذلك الوقت، قالت الشركة إنها طلبت من المستخدمين استطلاع رأي لتقييم الخيارات الأكثر أهمية أو الأقل أهمية بالنسبة لهم.

في الشهر الماضي، قال موقع تويتر إنه يستكشف فرص اشتراك أخرى، مثل إتاحة وسيلة للمستخدمين ليصبحوا ذوي اشتراكات مدفوعة في حسابات تويتر التي يرغبون فيها لتلقي محتوى إضافي مثل الإعلانات الحصرية والنشرات الإخبارية.

ووضعت الشركة أيضًا هدفًا طموحًا لمضاعفة إيراداتها السنوية بحلول نهاية 2023.