Mustang Mach-E تنافس تيسلا من حيث المبيعات

دبي - يزن راشد - بدأت شركة تيسلا تفقد حصتها في السوق بين مشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويبدو أن سيارة فورد Mustang Mach-E هي المستفيدة.

ويُظهر تحليل أجرته شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Morgan Stanley أن حصة تيسلا في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية انخفضت إلى 69 في المئة في شهر فبراير، بانخفاض من 81 في المئة قبل عام.

ولا تزال مبيعات تيسلا في الولايات المتحدة في ارتفاع، وفقًا لهذا التحليل، بسبب زيادة شهية مشتري السيارات الأمريكية للسيارات الكهربائية.

وتقدر Morgan Stanley أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على مستوى الصناعة ارتفعت بنسبة 34 في المئة في شهر فبراير، مقارنة بالعام السابق، حتى مع انخفاض مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية بنسبة 5.4 في المئة.

وتصدر تيسلا تقارير مبيعات ربع سنوية عالمية فقط، وليس مبيعات شهرية أو مبيعات أمريكية كما يفعل العديد من صانعي السيارات الآخرين.

ومن المحتمل أن تتمتع تيسلا بمكاسب بنسبة 5.4 في المئة في المبيعات الأمريكية في شهر فبراير، وفقًا لتحليل Morgan Stanley.

وأدت العروض الكهربائية الجديدة من صانعي السيارات التقليديين إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية المجمعة في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف لتصل إلى 9527 سيارة.

وحققت سيارة Mustang Mach-E من فورد، التي فازت بجائزة أفضل سيارة دفع رباعي SUV للعام هذا العام وبدأت عمليات التسليم في أواخر شهر يناير، مبيعات وصلت إلى 3739 سيارة في شهر فبراير، وفقًا لأرقام فورد.

وقالت فورد: إن خُمس سيارات Mustang Mach-E التي بيعت في شهر فبراير كانت في كاليفورنيا، وهي سوق رئيسي لهذه الصناعة، واستحوذت الولاية في عام 2019 على ما يقرب من نصف مبيعات Model 3 من تيسلا.

وأوضح تقرير Morgan Stanley أن سيارة فورد يمكنها أن تتحدى تيسلا تبعًا إلى أن فورد تتمتع بالمزيد من التاريخ والاعتراف بالعلامة التجارية.

وبدا أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وكأنه يثني على دور فورد في سوق السيارات الكهربائية، و Tesla & Ford are the only American carmakers not to have gone bankrupt out of 1000’s of car startups. Prototypes are easy, production is hard & being cash flow positive is excruciating. — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021 : تيسلا وفورد هما شركات صناعة السيارات الأمريكية الوحيدة التي لم تفلس من بين 1000 شركة ناشئة للسيارات.

وتواجه تيسلا منافسة من شركات صناعة السيارات، مثل: بورش وبي إم دبليو وأودي وجاكوار، فيما يتعلق بسيارات Model S و Model X، إلى جانب منافسة من شيفروليه وهيونداي وكيا وفولكس فاجن ونيسان وفورد فيما يتعلق بسيارات Model 3 و Model Y.

وتفوقت فولكس فاجن على تيسلا في مبيعات السيارات الكهربائية في العديد من الأسواق الأوروبية، بما في ذلك النرويج، حيث تشكل السيارات الكهربائية الآن غالبية مبيعات السيارات الجديدة.

وتواجه تيسلا كذلك منافسة جديدة من جنرال موتورز، التي أطلقت حديثًا سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Chevrolet Bolt.