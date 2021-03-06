تكنولوجيا: كوالكوم تعمل على معالجة تقنية الصوتيات اللاسلكية بمعايير Snapdragon Sound

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة كوالكوم في العمل على تطوير تقنية الصوتيات اللاسلكية عبر معايير “Snapdragon Sound” الجديدة التي تستهدف ترقية جودة الصوتيات اللاسلكية في السماعات لتحاكي جودة الصوتيات المميزة للسماعات السلكية.

تحولت الكثير من الشركات المصنعة للسماعات إلى التركيز على السماعات اللاسلكية التي تجذب بالفعل قاعدة كبيرة من المستخدمين في العالم، وفي إطار تطوير تقنية الصوتيات في هذه الفئة من السماعات بدأت شركة كوالكوم في العمل على معايير جديدة من شأنها ترقية جودة الصوتيات في السماعات اللاسلكية.

ولقد أكد “جيمس تشابمان” من كوالكوم على أن معايير Snapdragon Sound الجديدة تستهدف الوصول بالأجهزة اللاسلكية لأعلى مستوى من الجودة والدقة في الصوتيات، مع دعم المستخدم بتصميم يقدم تجربة مريحة لهذه الفئة من السماعات في نفس الوقت.

أيضاً من المقرر أن تعمل معايير تقنية Snapdragon Sound على الإستفادة من الترقية في معالجات الأجهزة، كما تتكامل المعايير مع الترقية الجديدة في تقنية البلوتوث المقدمة من كوالكوم والتي تعمل عل خفض زمن الإتصال بنسبة 45٪ مقارنة بالمنافسين، مع ترقية في الصوتيات إلى 24 بت 96 كيلو هرتز.

ولقد كانت شاومي من الشركات الأولى التي عقدت بالفعل شراكة مع كوالكوم لإستخدام معايير تقنية Snapdragon Sound في جهاز جديد من الشركة، كما أكدت Audio-Technica على بدء شراكة مع كوالكوم لإستخدام المعايير الجديدة في إصدارات قادمة.

يذكر أن معايير “Snapdragon Sound” طورت لدعم المستخدمين بأعى دقة وجودة في الصوتيات بقدرة 32kHz في الأجهزة اللاسلكية، مع خفض إستهلاك الطاقة في هذه الأجهزة عند إستخدام ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو المساعد الرقمي.

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