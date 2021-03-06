شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول تلفزيون قابل للطى فى العالم بشاشة 165 بوصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت شركة إلكترونيات استهلاكية، لها مكاتب في فيينا والنمسا وكاليفورنيا، عن أول تلفزيون بشاشة 165 بوصة يمكن طيه عندما لا يكون قيد الاستخدام، وبلمسة زر واحدة، يرتفع عمود بصمت عن الأرض وينفتح ليكشف عن شاشة MicroLED الهائلة بدقة 4k، والمثبتة بقاعدة من الألومنيوم، وتتكون الشاشة من خمس لوحات MicroLED منفصلة والتي عند تثبيتها في مكانها تبدو وكأنها شاشة عرض موحدة مع طبقات غير مرئية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول المصنعون إن MicroLEDs أكثر إشراقًا من OLEDs، وتقدم نفس مزايا التباين العالي واللون الأسود العميق.



أول تلفاز قابل للطى



تلفاز قابل للطى جديد كما أنه من المقرر تسليم M1 للعملاء اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام، وقال ألكسندر سواتيك، الشريك الإدارى فى الشركة: "تعتبر شاشات التلفزيون الكبيرة المثبتة على الحائط مفارقة تاريخية فى التصميم الداخلي الحديث". يتوفر M1 بألوان مختلفة بما في ذلك الذهبي والأسود والتيتانيوم واختيار الأغلفة لتناسب جميع الأذواق ومتطلبات المساحة والإعدادات.



تلفاز قابل للطى

تعتمد شاشات Micro LED على ملايين الوحدات الصغيرة ذاتية الانبعاث، والتي تنبعث من الضوء الأحمر والأخضر والأزرق لتجمع للحصول على ألوان حادة بشكل جيد.

وتتوقع بعض أفضل شركات التكنولوجيا مثل أبل أن تحل شاشات MicroLED محل أفضل شاشات OLED اليوم، حيث يعمل MicroLED على إصلاح مشكلة الحرق الشائعة في شاشات OLED.