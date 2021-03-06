شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير مظهر شخصيتك فى لعبة "Minecraft" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة Minecraft تدور حول تخصيص شخصية محددة، لذلك قد تتفاجأ عندما تبدأ اللعبة وتجد أن مستحضرات التجميل المتاحة لبطلك محدودة إلى حد ما، ولكن بالنسبة للمبدعين الذين يحبون جوانب التصميم والصياغة في "Minecraft"، ففي الواقع، الخيارات التجميلية لشخصيتك لا حدود لها تقريبًا.

ونرصد لك كل هذه التفاصيل إذا كنت من مستخدمي نسخة "Java"، فيمكنك العثور على مظهر أو إنشائه وتحميله والاستمتاع به، وإليك كيفية الحصول على مظهر شخصية "Minecraft" في "Java Edition"، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية الحصول على مظهر جديد لاستخدامه في Minecraft

قبل أن تتمكن من تغيير مظهرك، ستحتاج أولاً إلى مظهر جديد لتغييره، ويقدم مطورو "Minecraft" عددًا قليلاً من الأشكال المخصصة مجانًا، وعادةً ما يتم إنشاؤها للمناسبات الخاصة.

ويمكنك أيضًا التحقق من مواقع الويب مثل The Skindex، التى تستضيف المظاهر التي أنشأها المستخدم والتي يمكنك تنزيلها واستخدامها بنفسك.

إذا كنت ترغب في العمل على الرغم من ذلك، فيمكنك تكوين مظهر بنفسك، إما أن تقوم بتحرير القالب الحالي باستخدام برنامج مثل Photoshop، أو استخدام أداة قائمة على المتصفح مثل Minecraft Skin Editor، وبمجرد حصولك على ملف .PNG متوافق، يمكنك تغيير مظهرك.

كيفية تغيير مظهر شخصيتك في "Minecraft: Java Edition"

1. افتح مشغل "Minecraft: Java Edition"، لكن لا تضغط على "تشغيل"، بدلاً من ذلك، حدد "Skins" من القائمة العلوية.

2. اضغط على علامة الجمع "+" لإضافة مظهر جديد.

3. في صفحة "إضافة مظهر جديد"، حدد "تصفح"، وابحث عن صورتك وحددها، وتأكد من أنها الأبعاد المحددة وتنسيق PNG، واضغط على "فتح".

4. قم بتسمية مظهرك إذا كنت ترغب في ذلك، اختر الحجم "الكلاسيكي" أو الحجم "النحيف"، ثم اضغط فوق "حفظ واستخدام" في الركن الأيمن السفلي، وعندما تبدأ اللعبة، ستكون شخصيتك بالمظهر الجديد.