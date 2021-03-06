شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديلات جديدة على تطبيق teams.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Microsoft على مجموعة من الميزات الجديدة لعميل Teams للأجهزة المحمولة، والتى يجب أن تجعل تحديد موقع المعلومات أسهل بكثير وتحسن التجربة لذات الشاشات الأصغر بشكل أفضل وفقا لما نشره موقع techradar.

وTeams هو مركز للعمل الجماعي، والذي يجمع كل ما يحتاجه الفريق: الدردشة والمحادثات المترابطة، والاجتماعات ومؤتمرات الفيديو والمكالمات والتعاون في المحتوى باستخدام قوة تطبيقات Microsoft 365 والقدرة على إنشاء ودمج التطبيقات ومهام سير العمل التي لديك يعتمد العمل عليها.

ووفقًا للإدخالات الجديدة في خارطة طريق منتجات الشركة، تعمل Microsoft على التوسع في وظيفة Teams للبحث عبر الأجهزة المحمولة ، والتي ستقدم قريبًا اقتراحات تنبؤية حسب أنواع المستخدمين. سيسمح لك التطبيق أيضًا "بالتمرير إلى التواريخ السابقة والمستقبلية في التقويم باستخدام منتقي للتاريخ" ، على الأرجح لتحديد موقع المحادثات التي حدثت في يوم معين.

ستقدم Microsoft أيضًا خيارات جديدة لتنظيم المحادثات في تطبيق Teams للأجهزة المحمولة.

سيتمكن المستخدمون قريبًا من تثبيت محادثات معينة في شريط القائمة، بالإضافة إلى تصفية قائمة الدردشة، على الرغم من عدم وضوح معلمات التصفية التي ستكون متاحة.

وفي حالة عدم إلهام المستخدمين من تحسينات البحث والدردشة، تعمل Microsoft أيضًا على تطوير مكتبة رموز تعبيرية جديدة وميزة تحرير GIF لتطبيق الهاتف الذكي، والتي من شأنها تبسيط عملية تحديد موقع محتوى الوسائط المتعددة وإدراجه في الرسائل.

تحديثات Microsoft Teams تأتي المعلومات المتعلقة بالترقيات إلى تطبيق Teams للمحمول مباشرة في أعقاب أسبوع كبير لمنصة التعاون، والتي كانت إحدى النقاط المحورية الرئيسية في مؤتمر Microsoft Ignite هذا الأسبوع.

وفي العرض الافتراضي كشفت Microsoft أن Teams ستتلقى أخيرًا وظائف محدودة للتشفير من طرف إلى طرف (E2EE).

سيتم تطبيق حماية الأمان الإضافية هذه مبدئيًا على الاجتماعات الفردية فقط، على الرغم من أن Microsoft قد ألمحت إلى أن E2EE سيتم تمديده إلى أنواع اجتماعات أخرى في المستقبل.

كشفت الشركة أيضًا عن مجموعة من الميزات لمقدمي العروض، بما في ذلك الإعدادات الجديدة التي تسمح للمستخدمين بإعادة تكوين موجز الفيديو ليناسب أسلوب العرض التقديمي بشكل أفضل.

على سبيل المثال يقوم وضع Standout الجديد بدفع تغذية الفيديو للمقدم أمام مجموعة الشرائح، بينما يضع وضع Reporter المحتوى فوق مكبر الصوت.

في سياق مماثل للفرق القادمة لترقيات الأجهزة المحمولة، وعدت Microsoft بعرض ديناميكي جديد يعمل تلقائيًا على تحسين تخطيط عناصر الاجتماع المختلفة، مما يؤدي إلى عرض أقل تشوشًا.

وباختصار على الرغم من أن طرح اللقاح قد وفر ضوءًا في نهاية نفق العمل عن بُعد، فإن Microsoft تضاعف من منصة التعاون عن بُعد الخاصة بها، والتي تأمل أن تلعب دورًا أساسيًا في مكان العمل في المستقبل.