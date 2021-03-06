شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. طريقة إجراء مكالمات واتس آب الصوتية والمرئية على سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل، وصلت مكالمات واتس آب الصوتية والمرئية إلى سطح المكتب، فعلى الرغم من أن الميزة لا تزال مقصورة على التطبيق المخصص لنظامي التشغيل ويندوز و iOS، إلا أنها توفر الراحة والسهولة للمستخدمين، وإذا كنت تتساءل عن كيفية إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر واتس آب عبر سطح المكتب، فاتبع الخطوات التالية:

المتطلبات المسبقة:

- الإصدار 1903 من ويندوز 10 64 بت والإصدارات الأحدث

- macOS 10.13 والإصدارات الأحدث

- جهاز إخراج الصوت وميكروفون لمكالمات الصوت والفيديو.

- كاميرا لمكالمات الفيديو.

- اتصال إنترنت نشط على جهاز الكمبيوتر والهاتف.

- منح واتس آب إذنًا للوصول إلى ميكروفون الكمبيوتر والكاميرا.

كيفية إجراء مكالمات الصوت والفيديو باستخدام واتس آب على سطح المكتب:

1. قم أولاً بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من واتس آب بناءً على نظام التشغيل الخاص بك.

2. افتح التطبيق على سطح المكتب وقم بتكوينه عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام واتس آب على هاتفك الذكي.

3. بمجرد الانتهاء من ذلك، توجه إلى أي نافذة دردشة، ستجد هنا رمز مكالمة الصوت والفيديو في الزاوية اليمنى العليا.

4. لإجراء مكالمة صوتية، اضغط على زر الاتصال الصوتي ولإجراء مكالمة فيديو، انقر على زر مكالمة الفيديو.

كيفية تلقي مكالمات واتس آب الصوتية والمرئية على سطح المكتب

عندما تأتي مكالمة عبر واتس آب، ستظهر نافذة منبثقة على سطح المكتب، لقبول مكالمة، انقر فوق الزر "استلام" وللرفض، انقر فوق زر قطع الاتصال.