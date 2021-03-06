شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حظر رقم أو جهة اتصال على أى هاتف يعمل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تحتاج إلى تحمل الانزعاج من تلقى المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها بانتظام، وإذا كنت تتلقى مكالمة بشكل متكرر من نفس المسوق الهاتفى أو متصل آخر غير مرغوب فيه، فيمكنك حظر هذه المكالمة، وبمجرد القيام بذلك، سيتم إرسال أي رقم محظور يتصل بك على هاتف أندرويد الخاص بك مباشرةً إلى البريد الصوتى.



كيفية حظر رقم على أندرويد باستخدام تطبيق الهاتفوفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه لحظر رقم أو جهة اتصال على هاتف أندرويد الخاص بك، انتقل إلى إعدادات تطبيق الهاتف واضغط على خيار حظر الأرقام.

1. افتح تطبيق الهاتف.

2. أثناء وجودك في علامة التبويب "المكالمات الأخيرة" أو "جهات الاتصال"، اضغط فوق قائمة "المزيد من الخيارات"، ممثلة بالنقاط الرأسية الثلاث في أعلى يمين التطبيق.

3. اختر "إعدادات" من القائمة المنسدلة.

4.اضغط على "الأرقام المحظورة" في قائمة الإعدادات.

5.حدد "إضافة رقم".

6.ادخل رقم الهاتف الذي تريد حظر المكالمات والرسائل النصية منه يدويًا ثم اضغط على "حظر".





كيفية حظر رقم على أندرويد باستخدام قائمة جهات الاتصال الخاصة بك1. قم بتشغيل تطبيق الهاتف.

2. انتقل إلى علامة التبويب جهات الاتصال.

3. قم بالتمرير حتى تجد جهة الاتصال التي تريد حظرها واضغط على اسمها.

4. اضغط على النقاط العمودية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التطبيق.

5. اختر "حظر الأرقام" من القائمة المنسدلة.

6. أكد رغبتك في حظر جهة الاتصال عن طريق تحديد "حظر".