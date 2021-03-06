شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تحديث "كروم" مع الإصدارات الجديدة كل 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة جوجل أنها ستدفع الإصدارات المستقبلية الهامة لخدمة كروم لتضيف ميزات جديدة كل أربعة أسابيع، حيث تأتي هذه التحديثات كل ستة أسابيع في الوقت الحالي وفقا لموقع engadget.

وقالت Google إن هذه التحسينات على عمليات الاختبار والإصدار للجدول الجديد ستلقي استحسانا خاصة أن هذه الخطوة تجعل Chrome متماشياً مع Firefox ، والذي كان قيد التحديث الشهري منذ بداية العام الماضي.

ولاستيعاب عملاء المؤسسات الذين قد لا يرغبون في رؤية التغييرات بشكل متكرر ، تضيف Google أيضًا خيار "Extended Stable" الذي سيمكن هؤلاء المستخدمين في الحصول تحديثات الميزات كل ثمانية أسابيع.

ستستمر الشركة في دفع تصحيحات الأمان لأولئك الذين يختارون هذا الجدول كل أسبوعين، ولكن هذه لن تتضمن ميزات جديدة.

وتخطط Google للتبديل إلى دورة الأربعة أسابيع بدءًا من Chrome 94 في الربع الثالث من عام 2021.