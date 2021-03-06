شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد ريبل للعملات المشفرة فى أمريكا وسط توسع كبير لها فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain Ripple المتخصصة فى المدفوعات، إنها لم تشهد أى تداعيات فى أعمالها فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد أن رفعت دعوى قضائية ضدها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفقا لما نقلته رويترز.

وفي أواخر ديسمبر فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات على شركة Ripple، المرتبطة بالعملة المشفرة XRP، إجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار.

بعد ذلك أغلقت شركة Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة فى الولايات المتحدة التداول فى XRP، وهي سابع أكبر عملة مشفرة فى العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال براد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة ريبل لرويترز في مقابلة بالفيديو من كاليفورنيا "هذه (الدعوى) أعاقت النشاط في الولايات المتحدة لكنها لم تؤثر حقًا على ما يجري لنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ."

وقال: "لقد تمكنا من مواصلة تنمية الأعمال فى آسيا واليابان لأن لدينا وضوحًا تنظيميًا في تلك الأسواق"، مضيفًا أنه لا يعرف بأى بورصة خارج الولايات المتحدة أوقفت تداول XRP.

يتم تداول XRP في أكثر من 200 بورصة حول العالم. وقال إن ثلاث أو أربع بورصات فقط في الولايات المتحدة هي التي أوقفت التداول.

كان Garlinghouse واحدًا من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة الذين زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ديسمبر أنهم حصلوا شخصيًا على حوالي 600 مليون دولار حصلوا عليها من العرض غير المسجل.

يتطلع المنظمون الماليون حول العالم إلى تحديد كيفية تنظيم صناعة العملات المشفرة.

يمكن أن تحدد نتيجة تقييماتهم ما إذا كانت العملات المشفرة ستنمو إلى أصول رئيسية أو ستظل منتجات متخصصة.

وعد جاري جينسلر ، مرشح الرئيس جو بايدن لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصات ، خلال جلسة التأكيد في الكونجرس بتوفير "التوجيه والوضوح" لسوق العملات السيبتوكسية.

فى حين أن البيتكوين يعتبر سلعة من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين ، فإن معظم العملات المشفرة الأخرى لم يتم تصنيفها بعد على أنها سلع أو أوراق مالية.

قال جارلينجهاوس إن ريبل وقعت أكثر من 15 عقدًا جديدًا مع البنوك على مستوى العالم منذ أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعواها القضائية، مضيفًا أنه يعتقد أن الافتقار إلى الوضوح في الولايات المتحدة كان "عائقًا" أمام الابتكار.

وقال: "نرى نشاط سيولة XRP قد نما خارج الولايات المتحدة ويستمر في النمو في آسيا وبالتأكيد في اليابان".