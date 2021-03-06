شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق تويتر ميزة التراجع عن الإرسال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف رسم متحرك محتمل لميزة "التراجع عن الإرسال" التي يشاع عنها علي تويتر منذ فترة طويلة بواسطة باحثة التطبيقات Jane Manchun Wong، مما أعطى أفضل نظرة حتى الآن على كيفية عملها.

وتعرض الواجهة مربع الحوار المألوف في Twitter "تم إرسال تغريدتك" أعلى زر "تراجع" جديد. يتضاعف زر التراجع كشريط تقدم، والذي يظهر لك كم من الوقت يجب عليك التراجع عن تغريدة قبل إرسالها. يقدم Gmail خيارًا مشابهًا لرسائل البريد الإلكتروني، حيث يوفر نافذة قصيرة لإيقاف إرسال الرسائل بعد النقر فوق الزر "إرسال".

كانت "التراجع عن الإرسال" جزءًا من فئة الاشتراك المدفوع على Twitter بعد أن تم ذكرها لأول مرة في استطلاع رأي للمستخدم العام الماضي. قد لا يكون "زر التحرير" الذي طلبه مستخدمو Twitter إلى الأبد (والذي لن يحدث أبدًا على الأرجح) ، لكنه سيظل يوفر للمستخدمين القدرة على إيقاف نشر تغريدة بسرعة إذا اكتشفوا خطأ إملائيًا ثانويًا أو خطأ Nخر.

في وقت سابق من هذا العام ، ذكرت بلومبرج أن تويتر يستكشف الاشتراكات المدفوعة كوسيلة لتقليل اعتماده على عائدات الإعلانات استجابةً للمنافسة من Facebook و Snapchat. وقالت إن الاشتراكات يمكن أن تشمل الوصول إلى ميزات مثل "التراجع عن الإرسال" وخيارات تخصيص الملف الشخصي.

ذكرت بلومبرج أيضًا أن Twitter كان يستكشف طرقًا للمستخدمين للدفع لبعضهم البعض مقابل محتوى حصري، وهي ميزة أعلنتها الشركة لاحقًا باسم Super Follows.

Jane Manchun Wong هي باحثة تطبيق تبحث في الشفرة للعثور على ميزات غير معلنة وغير معلن عنها.

في العام الماضي كانت من بين أول من اكتشف مبادرة Birdwatch على Twitter للسماح للمستخدمين باقتلاع المعلومات الخاطئة عن خدمتها، كما أنها رصدت إصلاح Twitter لنظام التحقق الخاص به قبل الإعلان الرسمي عنه.