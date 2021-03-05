شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تواجه شركة آبل خطرا فى أوروبا؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة "آبل" على لائحة اتهام من سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة، بسبب شكوى تقدمت بها شركة خدمات البث الموسيقى "سبوتيفاى" فى عام 2019 وفقا لسبوتنيك.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز"، إن هذه الرسوم قد تفرض تغييرات على نموذج أعمال "آبل" المربح.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المفوضية الأوروبية قد ترسل بيان الاعتراضات الذى يحدد الانتهاكات المشتبه بها لقواعد مكافحة الاحتكار فى الاتحاد إلى "آبل" قبل الصيف.

هذه القضية هى واحدة من أربع قضايا تم فتحها من قبل سلطات المنافسة فى الاتحاد الأوروبى بشأن صانعة "آيفون" فى يونيو من العام الماضى.

عادة ما تشير لائحة الاتهامات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى إلى ما إذا كانت الغرامة تستحق وما يجب على الشركات فعله لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة.

قالت الشركة، سابقا، إن متجر التطبيقات التابع لها ساعد "سبوتيفاى" على الاستفادة من مئات الملايين من تنزيلات التطبيق لتصبح أكبر خدمة بث موسيقى في أوروبا.

لكن "سبوتيفاي" ادعت في شكواها المقدمة إلى اللجنة لعام 2019، إن "آبل" تقيد بشكل غير عادل المنافسين لصالح خدمة الموسيقى الخاصة بها "آبل ميوزيك"، واحتجت أيضا على الرسوم (30%) المفروضة على مطوري التطبيقات لاستخدام نظام الشراء داخل التطبيق من "آبل".