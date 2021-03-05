شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تعين مديرا ماليا جديدا تمهيدا لطرح عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Reddit، منصة التواصل الاجتماعي في قلب جنون تداول أسهم التجزئة الأخير، إنها عينت درو فوليرو كأول مدير مالي لها. وسيقود فوليرو، الذي شغل منصب أول مدير مالي لشركة Snap Inc وكان المدير التنفيذي السابق لشركة Mattel Inc، فريق Reddit المالي بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر وسيقدم تقاريره إلى Jen Wong، رئيس العمليات في الشركة وفقا لما نقلته رويترز.

كانت الشركة في دائرة الضوء في منتدى التداول اليومي حيث أطلق المتداولون الأفراد مؤخرًا ارتفاعًا فى العديد من الأسهم التى تم بيعها على المكشوف، بما في ذلك GameStop و AMC.

قالت Reddit أيضًا إنها شهدت زيادة بنسبة 90% في عائدات الإعلانات خلال الربع الرابع، ونما عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى أكثر من 52 مليونًا.

جاء التعيين في الوقت الذي تفكر فيه الشركة في طرح عام أولي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reddit.