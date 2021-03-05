شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف ميزة أمان لتطبيق My Find لحماية مستخدميه من التتبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح تقرير أن يحصل تطبيق Find My من Apple على ميزة أمان جديدة للمساعدة في منع شخص ما من استخدام أنواع الأجهزة التي يتم تتبعها في التطبيق لمطاردتك بدلاً من ذلك.

ونقل موقع the verege أن "تنبيهات أمان العنصر" التي تم رصدها في الإصدار التجريبي من iOS 14.5، ستعلمك إذا كان هناك جهاز غير معروف يتم تعقبه على Find My "يتحرك معك" حتى تتمكن من إزالته أو تعطيله ، وفقًا لتقارير 9to5Mac.

يبدو أن الميزة مصممة لمواجهة سيناريو حيث يتم إخفاء جهاز متوافق مع Find My في جيب أو حقيبة ثم يتم استخدامه لتتبع حركات شخص ما. تم العثور على إعداد تنبيهات سلامة العناصر في الإصدارات المبكرة من iOS 14.3 ، وفقًا لـ AppleInsider ، ولكن تمت إزالته حتى ظهوره مرة أخرى في iOS 14.5.

ويتم تمكين الإعداد افتراضيًا في الإصدار التجريبي ويبدو أن Apple تريده أن يظل قيد التشغيل. إذا قمت بإيقاف تشغيل الإعداد، فسيقوم النظام بتحذيرك من أن الأجهزة غير المعروفة يمكنها رؤية موقعك دون إشعارك، كما شارك مدون Apple Benjamin Mayo على Twitter.

وتعد معالجة مخاطر المطاردة في Find My أمرًا مهمًا حديثًا بسبب خطط Apple لفتح التطبيق أمام ملحقات الطرف الثالث.

من الصعب إخفاء جهاز iPhone أو iPad أو MacBook في حقيبة شخص ما لتتبعه، ولكن قد يكون من الأسهل كثيرًا استخدام جهاز صغير بحجم سلسلة المفاتيح أو جهاز تعقب النطاق العريض جدًا (UWB) القادم من Tile. يمكن أيضًا أن تكون AirTags المشاع عن Apple مرشحًا لسوء الاستخدام، وقد يعني إعادة تقديم هذه الميزة في iOS أنهم في طريقهم للإصدار.

وفي حين أنها ليست بالضرورة قوية مثل منارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع راديو المحمول، إلا أن شبكة Find My من Apple قد تتمتع بمدى أكبر مما تعتقد. إذا اقترب جهاز Apple من أحد أجهزة التتبع المدعومة هذه، فيمكنه تحديث موقعه حتى لو لم يكن للمتتبع اتصاله الخاص بالإنترنت. تعمل ميزة "بحث المجتمع" في Tile بالمثل. يمكن أن توسع AirTags نظريًا مدى الوصول والدقة بشكل أكبر ، مع إشارة UWB مضافة في العلامة يمكن أن تسهل العثور على العناصر خلف الجدران وفي الغرف الأخرى.

هناك على الأقل بعض الأمثلة التي تم فيها إساءة استخدام أدوات مثال علي ذلك أنه في عام 2018 لاحظت امرأة في تكساس أن شريكها السابق ظل يظهر في المطاعم ومنازل الآخرين وحتى في رحلة خارج المدينة التي تتواجد بها وفقا ذكرت ABC 13. علمت لاحقًا أن زوجها السابق قد خبأ جهاز تعقب في الكونسول الأمامي لسيارتها، وكان يستخدمه للعثور عليها. شاركت ملكة جمال من تكساس قصة مطاردة مماثلة في عام 2016.