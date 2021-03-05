شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Group Transcribe الجديدة من مايكروسوفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت معالم التطوير التابعة لـ شركة مايكروسوفت والتى تعرف بـ Microsoft Garage عن تطبيقها الجديد Group Transcribe والذى يعتبر بمثابة أداة لتدوين الاجتماعات، حيث يعيد تطبيق Group Transcribe تخيل نسخ الاجتماعات كعملية أكثر تعاونًا، حيث يسجل الجميع الاجتماع في وقت واحد عبر أجهزتهم الخاصة للحصول على دقة أعلى.

Group Transcribe

وتتيح الخدمة للمستخدمين أيضا ترجمة فورية للغات المنطوقة في أكثر من 80 لغة مختلفة، أما لاستخدام التطبيق، فيجب أن يقوم شخص واحد ببداية الاجتماع عبر جهازه الخاص، ثم يجري بعد ذلك دعوة الحاضرين الآخرين في الاجتماع للانضمام إلى الجلسة عبر البلوتوث أو رمز QR أو عن طريق مشاركة ارتباط.

وعقب انضمام المشاركين الآخرين إلى الجلسة وبدأ الاجتماع، يرى كل شخص النص يظهر في الوقت الفعلي عبر أجهزتهم الخاصة، حيث أنه بإمكان التطبيق، المدعوم بتقنية الكلام واللغة بالذكاء الاصطناعي، النسخ بدقة أعلى وإسناد المتحدث بناءً على حجم الصوت الذي تم التقاطه بواسطة ميكروفون كل هاتف يتم استخدامه في الاجتماع.

وبمقارنة مستوى صوت الشخص، تحاول الخدمة السحابية تحديد الجهاز الأقرب إلى المتحدث وتفضيلات اللغة لهذا المتحدث، وهو ما يعني أنه يتم تصنيف المتحدثين بدقة في التطبيق، مما قد يمثل تحديًا لتطبيقات النسخ الأخرى حيث يقوم شخص واحد فقط بالتسجيل.

وقد تم إنشاء التطبيق نفسه بواسطة موظفي مايكروسوفت الذين يتحدثون بشكل جماعي أكثر من اثنتي عشرة لغة ولهجات مختلفة، ومثل معظم خدمات النسخ المستندة إلى السحابة، لا ينبغي استخدام التطبيق للاجتماعات الشديدة السرية، ومع ذلك، قامت مايكروسوفت ببناء البيانات الدقيقة وعناصر التحكم في الخصوصية التي تسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون مشاركة بيانات المحادثة الخاصة بهم أو متى يريدون ذلك.