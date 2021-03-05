شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يدعم قريبا التجارة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة تويتر، أنها تشق طريقها من خلال تحقيق الدخل للمنصة، ففي الشهر الماضي، عرضت الشبكة أول ميزة مدفوعة الأجر لها، والآن ظهرت تقارير تفيد بأن تويتر يختبر ميزات التجارة الإلكترونية أيضًا، فوفقًا لتغريدة من Matt Navarra، تختبر المنصة بطاقة جديدة للتغريدات تأتى مع روابط لصفحات المنتج على موقع الويب الخاص بالمتاجر، وستعرض بطاقات التسوق هذه تفاصيل مثل اسم المنتج وسعره واسم المتجر وزر المتجر.

وحتى أن الشركة أكدت لـ TechCrunch أن هذه التغريدات ستكون عضوية وليست إعلانات، لكن لا يوجد وضوح بشأن الجدول الزمني لموعد طرح الشركة لميزة التسوق، وفي الشهر الماضي، كشف Twitter عن ميزات تسمى Super Follows and Communities، خلال عرض تقديمي للمحللين والمستثمرين.

وستسمح ميزة Super Follows لمستخدمي تويتر فرض رسوم على المتابعين للوصول إلى المحتوى الحصري، وقالت The Verge في تقرير: "قد يكون ذلك تغريدات إضافية، أو الوصول إلى مجموعة مجتمعية، أو الاشتراك في رسالة إخبارية، أو شارة تشير إلى دعمك".

وفي فبراير، زعم تقرير صادر عن بلومبيرج أن عددًا من فرق تويتر تبحث في عروض الاشتراك، وأضاف التقرير أن الشركة يمكنها فرض رسوم على مستخدميها مقابل خدمات مثل التغذية الخالية من الإعلانات و Tweetdeck والمحتوى الحصرى والفيديو عالي الجودة وشارة التحقق من Twitter وتحليلات Twitter ودعم تخصيص الملف الشخصى.