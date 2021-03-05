شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كريبتو كومبير: أحجام تداول العملات المشفرة ترتفع 17% فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17 بالمئة الشهر الماضى فى أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار فى بتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ فى التنامى من إجمالى حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث، أن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار فى فبراير، وزادت الأحجام فى البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35 بالمئة إلى 2.4 تريليون دولار، وشهدت التداولات فى البورصات الأصغر حجما تراجعا 36 بالمئة إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامى ترسخ التداول فى البورصات الأكبر.

وأضافت أن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق فى يوم 23 فبراير، إذ سجلت 159.9 مليار دولار، وذلك عندما هبطت بتكوين عشرة بالمئة.