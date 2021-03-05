شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لمساعدة الآباء على إدارة ما يفعله أطفالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل موقعًا إلكترونيًا جديدًا يسمى Apple for Kids، يوفر للآباء نظامًا أساسيًا يسهل الوصول إليه لتتبع وإدارة ما يفعله أطفالهم على أجهزة أيفون و iPad وماك بوك وأجهزة أبل الأخرى، حيث أن الموقع هو جزء من منصة دعم أبل الرسمية ويمكن الوصول إليه على "support.Apple/Apple-for-kids".

ويساعد موقع Apple for Kids الآباء على إعادة تعيين رموز المرور واتخاذ الإجراءات إذا اشترى الأطفال شيئًا عن طريق الخطأ، ويمكنهم أيضًا إدارة مجموعات العائلة، وباستخدام النظام الأساسي، يمكن للوالدين أيضًا مساعدة الطفل على تسجيل الدخول إلى أجهزة أبل باستخدام معرف أبل الخاص بهم، وإنشاء رمز مرور للجهاز، واستخدام Family Sharing للوصول إلى التطبيقات والمحتوى المشتراة.

كما تشمل الميزات الأخرى "Ask to Buy"، والتي تتيح للآباء منح الأطفال إذنًا من منظم العائلة قبل إجراء عملية الشراء، وهناك خيار لإرسال Apple Cash وتحديد موقع الأجهزة المفقودة باستخدام تطبيق Find My، كما يمكن استخدام هذه المنصة لمنع عمليات الشراء داخل التطبيق، و"يمكنك منع أطفالك من إجراء عمليات شراء غير مقصودة أو غير مصرح بها من App Store، بما في ذلك عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيق ،" وفقًا لموقع الويب.

كما يمكن للأوصياء أيضًا استخدام Screen Time لمعرفة كيفية استخدام أطفالهم لأجهزتهم، وتعيين حدود زمنية للتطبيقات أو فئات التطبيقات، والتحكم في الأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، وأيضًا، هناك خيار لتعيين تقييد ما يُسمح للأطفال بمشاهدته أو فعله.