إصدار عالمي من سوار “أوبو” … كم سيبلغ سعره وما هي مواصفاته؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 2:44 مساءً

قررت شركة ”أوبو“ الصينية طرح سوارها القابل للارتداء خارج السوق المحلي للمرة الأولى وإطلاقه في الهند يوم الإثنين 8 مارس /آذار القادم، مع تغيير الاسم ليصبح Oppo Band Style.

يأتي السوار القابل للارتداء بإصدارين مختلفين؛ أحدهما مزود بمعصم بسيط من مادة TPU وآخر بتصميم أكثر أناقة مع حلقة معدنية حول الإطار الخارجي.

ويحتوي سوار Oppo Band Style على 12 وضعًا للتمرين، بما في ذلك أوضاع مخصصة للجري لمسافات طويلة، فضلًا عن جهاز مراقبة مستمر لمعدل ضربات القلب وتتبع تأكسد الدم SpO2، وأعلنت الشركة أن السوار يمكنه إجراء قياس كل ثانية لمدة ثماني ساعات متتالية.

ويبلغ عمر بطارية السوار 14 يومًا ويتم شحنه لمدة ساعة ونصف الساعة بعد فترة الأسبوعين، ويحتوي الجهاز القابل للارتداء في الصين على تقنية NFC ، إلا أن الشركة لم تشر إلى شيء حول هذه التقنية في الهند.

وكان قد تم بيع السوار في الصين بحوالي 30 دولارًا أو 27 يورو، لذلك لن يزيد سعره في الهند عن 2500 روبية هندية.