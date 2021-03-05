شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القرصنة تدفع البيت الأبيض لمراقبة آخر تحديث أمنى لشركة مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن البيت الأبيض يتتبع عن كثب تصحيحًا طارئًا أصدرته شركة مايكروسوفت، بعد أن اقتحمت مجموعة قرصنة مجهولة المنظمات مؤخرًا باستخدام خلل في برنامج خادم البريد الخاص بالشركة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، على تويتر: "إننا نتابع عن كثب تصحيح الطوارئ الخاص بشركة مايكروسوفت بحثًا عن نقاط ضعف غير معروفة سابقًا في برنامج Exchange Server، وتقارير عن تسويات محتملة لمراكز الأبحاث وكيانات القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية".

وقال: "نشجع أصحاب الشبكات على تصحيح الوضع في أسرع وقت ممكن"، وقد تضمنت تغريدته رابطًا لإشعار مايكروسوفت بالتحديث الأمني، فيما تخضع مجموعة منتجات مايكروسوفت شبه المنتشرة في كل مكان للتدقيق منذ اختراق شركة SolarWinds Corp، وهي شركة برمجيات مقرها تكساس كانت بمثابة نقطة انطلاق للعديد من التدخلات عبر الحكومة والقطاع الخاص.

وفي حالات أخرى، استغل المتسللون الطريقة التي أنشأ بها العملاء خدمات مايكروسوفت الخاصة بهم لخرق أهدافهم أو الغوص بشكل أكبر في الشبكات المتأثرة، حيث أن المتسللين الذين طاردوا SolarWinds قاموا أيضًا باختراق مايكروسوفت نفسها، والوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر وتنزيلها - بما في ذلك عناصر Exchange والبريد الإلكتروني للشركة ومنتج التقويم.